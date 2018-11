El Barakaldo espera rugir más que los cachorros Dopico, David de Paula y Jon Aguirrezabala, en Lasesarre. / Barakaldo CF Segunda B Los exrojiblancos Dopico, De Paula y Aguirrezabala analizan el derbi ante el Bilbao Athletic, un choque «duro» en el que tratarán de sumar el noveno triunfo del curso LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 22 noviembre 2018, 17:06

El del domingo (17 horas) no será un partido cualquiera para muchos jugadores del Barakaldo, ni tampoco para su entrenador, Aitor Larrazabal. Gran conocedor del club rojiblanco y de su cantera, el de Loiu se volverá a enfrentar a su hijo, pieza destacada del Bilbao Athletic. En el caso de los que saltarán al césped de Lasesarre, hay varios que han pasado en algún momento de su carrera por Lezama. Empezando por el capitán Xabi Galán, ahora de baja por su reciente operación, también tiene pasado rojiblanco Erik Ruiz, el meta Sergio Becerra, Jon Aguirrezabala, David de Paula y Dopico. EL CORREO se reunió con estos tres últimos para analizar un choque que todos coinciden que será exigente, y que esperan «con muchas ganas».

Aguirrezabala estuvo más de una década en la factoría rojiblanca, donde «se aprende tanto en lo futbolístico como en lo personal». De Paula llegó incluso a disputar dos partidos de la Intertoto con el primer equipo en 2005, antes de iniciar su periplo por varios clubes que le llevó hasta la primera división austríaca. «Ha pasado ya tanto tiempo que no sé ni cuánto, pero siempre te queda el sentimiento por el club, y será emotivo. Pero nos jugaremos lo mismo que en otro partido, tres puntos muy importantes», lanza. El que más reciente tiene su paso por Lezama es Dopico, quien salió de allí hace apenas unos meses, este mismo verano. «Al final llega un momento en el que tienes que salir y seguir tu carrera en otro sitio», afirma el atacante.

Fueron conscientes, como muchos, de que hay mucho fútbol lejos de esa fábrica del balompié. «Si no alcanzas el primer equipo, llega una edad en la que te tienes que buscar una salida, y aquí ahora mismo estamos en un buen lugar», destaca Aguirrezabala, lateral que tuvo que lidiar con una lesión después de la primera jornada que le apartó varios partidos del equipo. «Me vine un poco abajo en ese momento pero ahora me encuentro bien, el equipo ayuda». Y es que el Barakaldo no ha hecho más que mostrar buenas sensaciones desde el inicio de la temporada, aferrándose a los puestos altos de la clasificación. «Hemos sabido reponernos rápido de las dos derrotas seguidas, y a ver si este domingo en casa conseguimos volver a ganar», declara Dopico.

El delantero de Erandio arrancó desde el banquillo, utilizado como revulsivo, consiguiendo convencer a Larrazabal y ganándose un puesto en el once desde ya varias jornadas. De Paula, en cambio, es uno de los asiduos en las alineaciones del técnico de Loiu. «He empezado bien la temporada y en el vestuario tenemos un gran grupo. No puedo pedir mucho más, salvo tener más acierto en el terreno de juego», afirmó.

«A luchar, como siempre»

Pensando en el domingo, el de Durango y el resto esperan poder seguir ahondando en el bache de los de Garitano, a quienes se les está complicando en las últimas semanas enlazar resultados positivos. «Al final, la Segunda B es muy difícil y en este grupo hay mucha igualdad. Ellos empezaron muy fuertes y quizás han tenido lesiones de jugadores importantes que les han podido influir. Es un equipo que ofrece y se está viendo que en esta categoría casi quien da más no se suele llevar el partido», asegura De Paula. Asimismo, recalca que pese a la situación que atraviesa su próximo rival, será un duelo «complicado porque tienen jugadores muy jóvenes con mucha chispa y calidad, con los conceptos muy claros, y siempre suelen ofrecer un buen nivel».

Aguirrezabala espera que el Bilbao Athletic no consiga despegar precisamente en Lasesarre, «ya sabemos cómo son las canteras, de repente pueden hacer uno o dos meses muy buenos y plantarse arriba», apostando por ser un equipo «más intenso que ellos». Para Dopico las claves que pueden decantar la contienda a favor de los fabriles estarán en «correr y luchar, como hacemos siempre», mientras que De Paula pone el foco en ambas porterías. «Tendremos que estar bien juntos en defensa y ser solidarios para tratar de que no nos creen muchas ocasiones, estar acertados en las dos áreas. Minimizar nuestros fallos y aprovechar todo lo que tengamos».