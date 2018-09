El Barakaldo encara su primer derbi «reforzado» tras el punto en Anduva El conjunto fabril logró un preciado empate en su visita a Miranda el pasado domingo. / Avelino Gómez Segunda B Los gualdinegros reciben al Arenas en un partido que Larrazabal califica de «uno más» debido al gran número de jugadores nuevos de ambas escuadras LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Domingo, 23 septiembre 2018, 19:23

La pasada campaña el debe del Barakaldo estuvo fuera de casa, donde se le escaparon todas las posibilidades para poder obtener un billete directo al play-off. De momento, este curso no ha logrado aún ganar, pero lo que sí ha hecho es arrancar dos importantes empates de dos de los feudos más exigentes del grupo, Las Gaunas y Anduva. El último de ellos, el pasado domingo en Miranda, no ha hecho más que fortalecer la autoestima de un conjunto fabril que actualmente ocupa la cuarta plaza de la tabla, antes de la visita mañana del Arenas a Lasesarre (18 horas). «El equipo ha salido fortalecido y reforzado moralmente, más si cabe después de lograr un empate ante un rival llamado a conseguir el ascenso. Un punto muy bueno que seguramente hubiéramos firmado antes si nos lo hubieran dicho», declaró a este periódico Aitor Larrazabal.

Con esas buenas sensaciones, los gualdinegros aguardan el que será su primera derbi vizcaíno de esta temporada, un duelo que para el técnico local solo será especial por el nombre de los clubs que se medirán en el verde, restándole toda la magia que suelen envolver a este tipo de citas. «Nosotros tenemos este año 17 incorporaciones y de ellas un buen número son de jugadores de fuera. En el Arenas también hay muchos nacidos lejos del País Vasco, por lo que para gran parte de los protagonistas va a ser un partido más», confesó, afirmando que afrontan este duelo «tranquilos», pensando en que se trata de un rival «complicado» que querrá continuar en la senda de la victoria.

Y es que al contrario del Barakaldo, el conjunto de la Margen Derecha no logró su primera victoria de esta campaña hasta el pasado fin de semana en casa ante la Cultural de Durango, después de encajar dos derrotas consecutivas, la última con goleada incluida del Racing. «Vendrán con ganas de seguir sumando, de querer complicarnos la vida a nosotros y jugar sus bazas», declara el técnico fabril, quien ve ciertos matices distintos en el conjunto arenero después de la macha de 'Bolo' del banquillo. «Su primer triunfo ha venido precedido de un esquema de dos delanteros, con Etxaniz y Dani López, dos jugadores de mucha envergadura. También tienen gente muy dinámica en las bandas, como Zamorano o Aitor Ramos, con su veteranía y llegada de segunda línea. Atrás es donde han cambiado más», explicó

Llevar la iniciativa

Para que la racha de imbatibilidad de Lasesarre siga creciendo -el Barakaldo no pierde en casa desde el final de la temporada 2016/2017-, Larrazabal apuesta por «sacar a relucir nuestras armas y el máximo rendimiento de nuestros jugadores». Para poder dominar el marcador, esperan poder ser los dueños del esférico y del partido desde el arranque, tratando de llevar la iniciativa después de no haberlo podido conseguir en los anteriores duelos en casa, en los que sin embargo lo que sí se pudieron llevar fue la victoria, salvo en la Copa del Rey. «Contra los rivales que pueden tener un modelo similar al nuestro, como es el caso del Arenas, tenemos que tener la capacidad de intentar tener más la posesión, siempre con el ánimo de progresar y de llegar al área rival. Contra el Oviedo B y la Real B fue difícil, son dos filiales con muy buena técnica colectiva e individual, pero esperamos poder tenerlo para este partido».

Lo que también confía en lograr es en tener «más pegada», aunque ya ha repetido en varias ocasiones que este Barakaldo precisamente no se caracteriza por el gran número de oportunidades que fabrica en área rival. «No generamos tanto como el año pasado pero por lo menos estamos marcando, que eso es lo importante». Para este choque entre ambas márgenes de la ría, el preparador fabril sigue sin poder contar con Jon Aguirrezabala, después de la rotura de uno de sus dedos del pie. «Ya solo le queda una semana más». La duda se mantiene con el capitán Xabi Galán, quien después del golpe en su hombro ante el 'Sanse' aún no está recuperado del todo. «Ha entrenado con el grupo durante la semana pero tenemos todavía que valorar si puede ser de la partida». Arencibia, por su parte, podría reaparecer este partido o el próximo, tras sus problemas musculares.