El Barakaldo, dispuesto a remontar el vuelo en Irún

Después de una trayectoria casi inmaculada en el primer tercio de la temporada, el Barakaldo tropezó ante el Sporting B y de nuevo repitió en la misma piedra contra el Calahorra la pasada jornada. Estos días, el conjunto gualdinegro se ha afanado en analizar esos errores para salir cuanto antes de bache, y para ello, para volver a la senda de la victoria, se han marcado el encuentro que les medirá al Real Unión en el Stadium Gal como el idóneo para recuperar su mejor versión.

Después de una trayectoria casi inmaculada en el primer tercio de la temporada, el Barakaldo tropezó ante el Sporting B y de nuevo repitió en la misma piedra contra el Calahorra la pasada jornada. Estos días, el conjunto gualdinegro se ha afanado en analizar esos errores para salir cuanto antes de bache, y para ello, para volver a la senda de la victoria, se han marcado el encuentro que les medirá al Real Unión en el Stadium Gal como el idóneo para recuperar su mejor versión.

«A lo largo de esta semana nos hemos dado cuenta de dónde no hemos estado acertados en el anterior partido, lo que nos llevó a no generar jugando en casa algo más de creatividad. En ello hemos incidido para tenerlo en cuenta cuando nos midamos a rivales que se encierren tanto», declaró Aitor Larrazabal. El técnico recalcó que los dos goles que sufrieron ante los riojanos llegaron precedidos por sendos errores propios. «Ellos desplegaron un juego diferente y nos atascamos, nos costó y no supimos hacer una lectura idónea para aprovechar que en la segunda parte estaban más cansados. Todo el plan se vino al traste cuando nos hicieron el segundo. Los jugadores en lo psicológico se cayeron», afirmó el preparador fabril.

Algo que esperan que no vuelva a suceder, pensando tan solo en sumar en territorio guipuzcoano el que sería su octavo triunfo hasta el momento en liga, el cuarto a domicilio, después de haberse llevado ya los tres puntos del feudo del Izarra, de la Cultural de Durango y del Vitoria. Ya saben que no será tarea sencilla ya que los irundarras buscan con ansia una victoria tras sus últimas cinco derrotas consecutivas. «El Real Unión es un equipo que juega muy bien y que propone, con jugadores de calidad, con los que cuenta desde la parte de atrás, con Esnaola y Ekhi, que salen muy bien con el balón jugado. Tanto en el medio campo como arriba también tienen gente buena y va a ser complicado», asegura el preparador gualdinegro.

Para Larrazabal, la clave para que el Barakaldo consiga volverse del Stadium Gal con el botín pasa por no dejar al contrario que tenga mucho el balón por dentro. «Ahí te pueden hacer daño porque parten de segunda línea jugadores buenos como Etxaburu, Beitia o Yoel Sola, y son los que no tienen que llegar con facilidad a nuestro área. Los tendremos que tener controlados», aseguró.

Continuar creciendo

De caer en Irún y de vencer tanto el Leioa como el Oviedo B en alguno de sus choques, el conjunto de la margen izquierda, que actualmente es tercero, caería fuera de los puestos de play-off, algo que la escuadra fabril no ha barajado. «No pienso en perder por lo que tampoco pienso en lo que podrían hacer los demás y en dónde podríamos estar. En ese sentido estamos muy tranquilos. Sabemos lo importante que es que estemos bien y si somos capaces de eso vamos a tener opciones de ganar», declaró el técnico de Loiu, que recalcó que su equipo solo piensa «en volver a la senda de la victoria para seguir sumando. Estamos en una posición idónea para continuar creciendo».

Para este partido, salvo la baja del capitán Xabi Galán, Larrazabal cuenta con el resto de todos sus efectivos. Raúl Hernández, el único que aún seguía en la enfermería, está prácticamente recuperado de su esguince sufrido hace casi dos meses. De no tener opciones contará con minutos el miércoles ante el Tropezón en el partido de ida de la Copa Federación, donde serán alineados los que menos aportación hayan realizado en las últimas jornadas.