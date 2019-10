Barakaldo El Barakaldo, un agujero en defensa El Barakaldo fue derrotado por el Alavés este sábado. / IGOR MARTÍN El conjunto fabril no ha dejado la portería imbatida en ninguna ocasión esta temporada y es el segundo equipo que más tantos encaja de todo el grupo PERU OLAZABAL Lunes, 7 octubre 2019, 16:55

El Barakaldo ha atravesado tres semanas para olvidar al acumular tres derrotas consecutivas. Real Valladolid B (3-1), Real Sociedad B (0-5) y Deportivo Alavés B (1-0) han provocado que el cuadro dirigido por Hernán Pérez caiga hasta la duodécima plaza, un puesto que no ocupaban los gualdinegros desde el 9 de septiembre de 2017, tras disputarse la cuarta jornada de la campaña 2017/18. Esta pésima dinámica se explica por las carencias defensivas que muestra la escuadra baracaldesa, que ha recibido catorce tantos en siete partidos, convirtiéndose así en el segundo equipo más goleado del grupo, solo después del actual colista, el Arenas.

El Barakaldo ha sumado nueve puntos hasta el momento. Se trata de su peor arranque de los últimos siete años, desde la temporada 2012/13, en la que a estas alturas, el conjunto bajo las órdenes de Iñaki Zurimendi, había acumulado la misma puntuación que la actual. La última ocasión en la que los gualdinegros firmaron un peor inicio de liga, fue en la temporada del descenso hace nueve años, con siete puntos en los primeros siete duelos. «Tenemos que mejorar, es evidente. No estamos en la situación que nos gustaría. La exigencia del club y la afición es alta y tenemos que estar a su altura», reconoce Hernán Pérez a este periódico.

Este escollo se debe a que el conjunto fabril encadena tres encuentros sin obtener ningún solo punto. Esta situación no se daba desde hace casi dos años y medio. Concretamente, desde las jornadas 34, 35 y 36 de la temporada 2016/17, en las que el Barakaldo sucumbió ante el Amorebieta (0-1), el Gernika (2-0) y el Leioa (1-2). El técnico ovetense afirma que la moral del equipo está tocada, pero confía en que vayan a enderezar el rumbo. «El equipo no está bien anímicamente, pero tampoco está mal. Está responsabilizado, con muchísimo compromiso y muchas ganas de revertir esta situación», apunta.

Progreso defensivo todavía insuficiente

En las siete jornadas disputadas hasta el momento, el Barakaldo no ha sido capaz de dejar la portería a cero en ninguna ocasión. «Si queremos ganar muchos partidos, no podemos encajar tantos goles», asume Hernán Pérez. Tras las sendas goleadas recibidas por el filial pucelano y el segundo equipo txuriurdin, el entrenador de los fabriles se propuso mejorar en el aspecto defensivo y reveló a este periódico que la semana pasada pusieron un énfasis especial en dicho apartado para medirse al Alavés B y en parte funcionó. «Hemos notado una mejoría considerable en el aspecto defensivo respecto a los últimos dos partidos porque prácticamente no nos hicieron ocasiones de gol», señala el míster asturiano. En Ibaia, los fabriles llevaron a cabo un planteamiento mucho más sosegado para no recibir ningún tanto, pero finalmente, los babazorros fueron capaces de batir a Cacharrón para ahondar en la herida del cuadro gualdinegro.