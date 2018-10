El Barakaldo se aferra a las alturas El Barakaldo celebrando el triunfo cosechado en Durango. / Fernando Gómez Segunda B El conjunto fabril es el único de toda la Segunda B que permanece en puestos de play-off desde el inicio del curso LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Martes, 30 octubre 2018, 17:13

Por historia y tradición, el listón del Barakaldo cuando arranca una nueva temporada en Segunda B siempre suele ser el mismo: alcanzar el play-off. Un objetivo que en los últimos cinco años solo ha logrado en una ocasión, en la temporada 2015-2016, campaña que pasará a la historia por los 80 puntos cosechados, los mismos que el Castilla, y el posterior y doloroso adiós al sueño del ascenso en la eliminatoria ante el Lleida.

El siguiente curso, el conjunto fabril se quedó anclado en tierra de nadie, terminando decimotercero. El pasado, ya con Larrazabal en el banquillo, se quedaron a diez puntos, cerrando la temporada en sexta posición. En ésta, en cambio, solo saben lo que es permanecer en los puestos privilegiados, ya que desde el inicio se han aferrado con fuerza al play-off, siendo el único equipo de toda la categoría que puede presumir de ello. Empezaron terceros, después de ganar 2-1 al Oviedo Vetusta en el arranque liguero en Lasesarre, repitiendo la cuarta posición en las siguientes cuatro jornadas, en las que sumaron dos empates y dos victorias. Desde ese momento, hasta ahora, se han anclado en el segundo puesto de la tabla, salvo tras la jornada siete, después de la derrota frente al Racing, que les hizo caer momentáneamente hasta la tercera plaza.

Actualmente siguen empatados a puntos precisamente con los cántabros, líderes del grupo, quienes cayeron fuera del play-off en la jornada 2, en la que empataron 1-1 en casa del Mirandés. Por su parte, el Bilbao Athletic, el que llegó a ser el primer líder del grupo esta temporada, y que lo fue hasta en tres ocasiones, se ha descolgado de dicha zona en los últimos dos partidos, en los que ha encajado sendas derrotas ante el Mirandés y el Arenas. Ya en el resto de grupos, ni siquiera los que dominan las respectivas tablas pueden presumir de no saber lo que es estar más abajo de la cuarta posición. La Ponferradina fue quinto en la segunda jornada, y el Hércules, en la primera. En el grupo IV, el UCAM Murcia empezó siendo decimoquinto, remontando posiciones hasta colocarse en la cima.

Solidaridad

En el caso del Barakaldo, el secreto está principalmente en su carácter de grupo, y en la consistencia y solidez del conjunto en todas sus líneas, siendo el equipo que con menos dianas, once, ha logrado sumar más puntos, un total de 23 hasta esta décima jornada. «Llevamos un cuarto de Liga y estamos con la misma humildad que cuando iniciamos. Rentabilizamos al máximo nuestros goles y contamos con una defensa muy sólida, con un trabajo que no solo es de la línea de atrás sino de la portería, los centrocampistas e incluso los exteriores, que nos ayudan muchísimo. Es un equipo tan solidario que da gusto cómo se comportan», declaró Aitor Larrazabal al término del choque ante el Langreo, en el que volvieron a imponerse por la mínima. «Contamos con delanteros que están teniendo sus oportunidades y de momento estamos arriba pero quedan 28 jornadas de Liga, un mundo, aunque es cierto que lo que tenemos no nos lo va a quitar nadie, pero vamos a ir paso a paso trabajando de la misma manera».