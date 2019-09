Baraka Football Madness, la peña que nace para revitalizar Lasesarre Miembros de la nueva peña de Barakaldo. / Pedro Urresti La inauguración de esta nueva peña será el próximo domingo 8 de septiembre en el Bar Ibarra PERU OLAZABAL Miércoles, 4 septiembre 2019, 15:14

El ambiente en Lasesarre ya no es lo que era hace años y muchos peñistas del Barakaldo sueñan con volver a vivir esas noches mágicas en la grada de su estadio. «Rememorar el espíritu del Viejo Lasesarre y recordar aquellas tardes de los años 80», esa es la aspiración de la nueva peña Baraka Football Madness, tal y como relatan sus promotores a EL CORREO. Esta peña se inaugurará oficialmente el próximo domingo 8 de septiembre en un evento que tendrá lugar en el Bar Ibarra desde las 13:00 horas hasta las 16:30 h., justo antes de que comience el encuentro frente al Izarra. En dicho acto, los organizadores prometen que habrá «mucho ambiente gualdinegro» y se decorará el local con banderas y habrá actividades como pintacaras y ventas de camisetas, entre otras acciones.

El nombre de Baraka Football Madness tiene relación con los orígenes del club. «Baraka Football es el nombre del equipo cuando se fundó y Madness es la locura que sentimos por el equipo, por la grada y por el fútbol», arguye César Sánchez, uno de los promotores de la peña. La creación de esta agrupación surge de la idea de cuatro amigos dispuestos a «regenerar la grada y crear un ambiente bonito, porque hemos constatado una bajada en el nivel de animación», manifiesta David Palma. Consideran que la disminución de ambiente en el estadio se debe a que «antes había menos ofertas de ocio y venir a Lasesarre era lo más, ahora hay muchísimas opciones». Por ello, la peña será abierta a todos los públicos y por el momento, la inscripción es gratuita. Tres de los cuatro promotores con los que ha charlado este periódico trasladan que abrirán la cuota de inscripción cuando la peña cuente con más fuerza y esté dotada de más medios.

Los cuatro fundadores surgen de otra peña del cuadro fabril como es Colectivo Gualdinegro y aclaran que el surgimiento de este nuevo grupo de animación no se trata de una ruptura con el resto de peñas.«Nuestros lazos con Colectivo Gualdinegro son eternos y nuestra amistad es inquebrantable», afirma David Palma. No apuestan por la separación, sino por «sumar a lo que ya hay, no queremos cambiar nada. Coger de lo bueno que hemos visto hasta ahora y añadir lo que nosotros creemos que podemos aportar», subraya César Sánchez. Uno de los grandes factores diferenciales es la apuesta por los más jóvenes. «Es una peña que estará muy preocupada de los niños, porque regenerar la grada y el ambiente implica pensar en ellos», destaca Kike Ribera. Quieren que su fondo sea el lugar donde conviva todo tipo de público con un objetivo común: «Animar al Barakaldo y pasárselo bien, que es de lo que se trata», amplía este promotor.

Objetivo: ser la primera peña con estatutos

Asimismo, la fundación de esta peña es también un proyecto a largo plazo, ya que la intención de estos cuatro promotores es convertirse en una asociación que cuente con unos estatutos. «La idea a corto plazo es animar desde el primer domingo, a medio plazo es motivar a la gente para que se una al foco de animación y hacerse socio de la peña y a largo plazo es que esos socios conviertan esto en una asociación cultural», sostiene David Palma. De este modo, se convertiría en la primera peña con estatutos del Barakaldo y han optado por este modelo debido a que «queremos dotarla de unas estructuras fuertes que nos permitan una mayor participación en el pueblo, como tener una txozna en fiestas, por ejemplo», subrayan.