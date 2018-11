Arencibia: «Todos nuestros objetivos tienen que ser mirando a lo más alto» Álvaro Arencibia posando con la gualdinegra en Lasesarre. / Barakaldo CF Segunda B El central canario, que reapareció hace dos jornadas tras su lesión en el sóleo, destaca el compromiso de un conjunto fabril que tratará de no descolgarse del play-off LAURA GONZÁLEZ Barakaldo Jueves, 15 noviembre 2018, 19:31

Excapitán del filial del Las Palmas, Álvaro Arencibia (1994) ha superado ya los problemas en el sóleo que le tuvieron apartado del equipo durante ocho jornadas. Actuó la primera como titular, y ha recuperado el puesto una vez que volvió a estar apto para jugar. El central canario reconoce que al Barakaldo le han pesado estos dos últimos partidos ciertos errores y pequeños detalles que le han hecho encajar dos derrotas consecutivas, pero confía en que esta racha tenga su final este sábado en Irún en la visita al Stadium Gal (16 horas).

-Este verano se despidió de la isla y de su equipo durante 17 temporadas, Las Palmas. Un paso complicado.

-Sí, pero a la vez ilusionante. Lo he dado todo por un club que amo pero al final decidimos venir, con muchas ganas, a Barakaldo, que es también un club histórico.

-Antes de firmar por el conjunto gualdinegro estuvo en las sesiones de la AFE.

-La negociación se había estimado desde finales de la temporada pasada, pero se alargó todo y lo que no quería era parar en verano, quería estar bien físicamente. Allí se generó un grupo espectacular.

-Algo que también ha ocurrido en la plantilla fabril, donde todos han congeniado muy bien.

-Humanamente en este club te acogen y hacen que te integres lo antes posible. Se ha visto que, al fina,l hemos hecho una buena piña, hemos congeniado muy bien y se ha formado un gran grupo en el vestuario. Eso se refleja en el campo. Estamos luchando por cosas bonitas.

-Esta temporada empezó como titular pero unas molestias en el calentamiento en Las Gaunas le terminaron apartando ocho jornadas de los terrenos de juego. Un inoportuno contratiempo.

-Tuve una rotura de sóleo que se alargó, la misma que está teniendo ahora Carvajal. Es una lesión bastante complicada porque no sabes cuándo puedes entrar, parece que estás y no estás. Eso me hizo pasar por un periodo malo en lo personal. Al final lo que uno quiere es estar disponible para luchar por un puesto.

-¿Cómo vio al equipo desde la distancia durante ese tiempo?

-Muy bien, las victorias dan mucha confianza, pero desde fuera se pasan muchos más nervios. Fue una buena racha que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, ahí arriba. Es donde queremos estar durante toda la temporada. Todos los objetivos que nos marquemos a partir de ahora tienen que ser mirando hacia lo mas alto. Esperamos poder llegar a final de temporada y seguir luchando por esos puestos, pero habrá que ir pasito a pasito.

-Regresó al once hace dos jornadas, ante el Sporting B, y desde entonces el equipo no ha ganado. ¿Ya le ha dicho algún compañero que estaba mejor en casa?

-(Ríe) Ha sido mala suerte, cosas que pasan, pero vamos a cambiar esta situación porque tenemos equipo para ello. Esperemos que mi mala suerte se vaya lo antes posible y que podamos volver a las victorias.

-¿Qué cree que le ha pasado al equipo en estos dos últimos partidos?

-Son momentos que se dan en el fútbol y hay que afrontarlos con mucha autocrítica. Han sido pequeños fallos que nos han dado esos goles en contra, pero defensivamente somos un equipo fuerte. Tenemos que mejorar esos detalles y salir concentrados los 90 minutos, como haremos en Irún, donde nos espera un equipo muy complicado. Iremos solo pensando en la victoria.

La humildad del grupo

-¿Cuál está siendo para usted la principal arma que tiene el Barakaldo esta temporada?

-La humildad en cuanto al trabajo de cada compañero, por eso cada fin de semana no se puede achacar nada a la plantilla. Todos damos todo lo que tenemos. Después pueden venir los resultados o no, pero que cada fin de semana llegues al minuto 90 y que no puedas dar más es muy gratificante. El compromiso que se genera en cada entrenamiento y partido es el punto más fuertes del equipo.

-Este sábado, de perder ante el Real Unión, podrían salir de los puestos de play-off. ¿Piensan en ello?

-La verdad es que no. Solo queremos hacer un buen partido, en el que les quitemos sus virtudes y poder mostrar las nuestras para llevarnos la victoria. Como dice el míster, después de una derrota hay que levantar la cabeza.

-Este Grupo II de Segunda B ya lo conocía de otras temporadas. ¿Ha cambiado en algo en estos años?

-Para mí lo principal es que no estoy cada 15 días viajando. El año pasado sufrimos mucho con eso porque las conexiones desde la isla eran muy malas, sin vuelos directos. En general, la categoría sigue siendo igual de competitiva que siempre, da igual el grupo en el que estés.

-Personalmente, ¿se ha marcado algún objetivo en esta nueva etapa?

-Estar en el mejor nivel posible para poder competir y, en lo colectivo, somos un equipo ambicioso que queremos estar en lo más alto. Las dificultades del año harán que no sea fácil el trayecto, pero esperemos que se dé la alegría de terminar arriba en la tabla.