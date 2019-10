Ambiente pobre en el triangular de Lasesarre

El triangular que enfrentó al Barakaldo junto a dos conjuntos de Primera División no cuajó entre los aficionados de fútbol vizcaíno. A pesar de la presencia de dos de las escuadras más importantes de Euskadi en Lasesarre, la grada presentó un aspecto muy pobre con 1.200 espectadores. El principal motivo de la celebración de este triangular era que el conjunto fabril recaudara fondos para paliar la propuesta de sanción de 1,1 millones de euros de la Seguridad Social. Sin embargo, este acto pareció suponer un fracaso en este aspecto. Los presidentes tanto del Athletic como del Alavés no acudieron por motivos personales, aunque sí tomaron parte una pequeña representación de sus directivas.

Los escasos asistentes que presenciaron este triangular, agradecieron la involucración de dos equipos de máxima categoría ante la delicada situación que atraviesa el Barakaldo. Joseba San Emeterio, vecino del barrio baracaldés de San Vicente, no se quiso perder esta ocasión a pesar de no ser socio, ya que garantiza que suele acudir a Lasesarre cada fin de semana. Este hincha fabril considera que «grandes equipos colaboren con problemas de equipos más modestos, está genial». Iván Ramos, no es un habitual a la hora de presenciar encuentros del Barakaldo, pero este vecino del barrio de Rontegui decidió acercarse esta vez porque «estos partidos hacen afición y si además ayudan a la gestión del club, es de agradecer». Por último, un socio del combinado gualdinegro como Raúl Hervás acudió a este triangular junto a su mujer y su hermano, como suele hacer cada domingo. «Hay que apoyar al equipo en estos momentos complicados y esta ayuda del Athletic y el Alavés, me parece fenomenal», sostiene.

El primero de los encuentros que midió al Alavés B con el Barakaldo no generó una gran expectación por parte de la grada, ni mucho menos. Apenas 600 espectadores se aproximaron a Lasesarre, por lo que el feudo baracaldés lució una imagen muy despoblada. Solo la tanda de penaltis posterior a este primer duelo encendió el ánimo de los presentes debido al triunfo fabril. Las gradas cogieron bastante más color en el turno de los leones ante los babazorros. Se constató que el Athletic era el gran atractivo de este triangular y se dobló la entrada. Los jugadores más jaleados fueron Yeray, natural de Barakaldo y Aritz Aduriz, ídolo de la afición athleticzale allá por donde va. La hinchada entró en fervor con el tanto de joven Gaizka Larrazabal, que curiosamente también tiene un nexo con los gualdinegros, ya que su padre fue el entrenador del cuadro fabril la campaña pasada. La entrada se mantuvo para el último de los choques, en el que se vieron las caras Barakaldo y Athletic. No obstante, fue notable que este partido era el más atractivo del cartel y los espectadores vivieron con más tensión las acciones de uno y otro conjunto.