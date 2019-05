«¡Barakaldo nunca se rinde!» Borja Agudo Socios y peñistas fabriles creen que la gesta ante el Hércules es factible y confían incluso en ascender este curso a Segunda División PERU OLAZABAL Barakaldo Viernes, 31 mayo 2019, 19:01

La afición del Barakaldo ya demostró el pasado domingo que está volcada con su equipo. Cerca de 5.000 personas abarrotaron las gradas de Lasesarre en el partido de ida ante el Hércules y alentaron a los suyos durante los 90 minutos. Fue una tarde para recordar. El encuentro, en cambio, acabó en tablas (1-1) , un resultado que a priori corre a favor del conjunto alicantino, un club que cuadruplica el presupuesto fabril. Pero los hinchas gualdinegros confían en los pupilos de Aitor Larrazabal: están convencidos que se alzarán con el triunfo en el José Rico Pérez para continuar en la fase de ascenso y estar un poco más cerca del sueño de retornar a Segunda División.

El resultado obtenido en Lasesarre no fue el idóneo. Así lo reconoce Richard Fernández, hostelero baracaldés y fiel aficionado a su 'Baraka'. «Pudimos haber sacado un mejor resultado. Merecimos más premio», afirma en un encuentro con peñistas y socios promovido por EL CORREO para insuflar ánimos a los de la Margen Izquierda en la dura batalla que tienen por delante.

De la misma opinión es Txetxu Fernández, presidente de la peña Bultza Taldea, pero recuerda que la eliminatoria todavía «está totalmente abierta». Aún no hay nada escrito. «Es muy complicado, pero hay que ser optimistas y, pase lo que pase, vamos a estar con el equipo», asegura este peñista. El sacrificio y el trabajo demostrado sobre el césped por los de Larrazabal no pasaron inadvertidos para los seguidores fabriles. El Barakaldo estuvo a un palmo de la victoria. Se adelantó en el marcador y peleó por el triunfo. Pero la promoción es una competición muy exigente y cualquier detalle marca la diferencia. «No se juega un play-off todas las temporadas y había mucho nerviosismo, pero vimos mucha ilusión y, sobre todo, muchas ganas», elogia Fernando García, socio desde hace décadas e integrante de Bultza Taldea.

El gran anhelo

La parroquia baracaldesa se ha sentido «muy identificada» con la plantilla actual. «La unión hace la fuerza y este equipo ha luchado hasta el último segundo», señala el hostelero fabril. Los seguidores gualdinegros hablan de garra, de «perfecta comunión», de entusiasmo... Está siendo una campaña muy especial. Txetxu Perea, de la peña Rontegi 1917, asegura que «los jugadores se han portado de maravilla y han estado muy en contacto con las peñas. Eso ha dado mucha fuerza e ilusión a la afición».

Ahora están pendientes de lo que acontezca en el José Rico Pérez, donde todo está por decidir. «¡Barakaldo nunca se rinde! Vamos a por todas», exclama este aficionado. Los cuatro inciden en la importancia que tendrán los primeros minutos del duelo, donde los fabriles deben dar un paso adelante.

Estos hinchas ponen la mano en el fuego por el Barakaldo e incluso ven posibilidades de ascender, «el anhelo de todos los baracaldeses», según Fernando García. «Ya ha venido un hueso duro de roer y no ha sido superior al Barakaldo, ¿por qué no vamos a poder subir?», plantea Perea. Por el momento, el primer paso para cumplir el sueño de la afición gualdinegra es acabar con un todopoderoso Hércules que no pondrá las cosas fáciles a los fabriles.