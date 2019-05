Lasesarre, una Bombonera

Lasesarre ha vivido una tarde mágica. El campo del Barakaldo ha vuelto a vibrar como el estadio antiguo y muchos rememoraron las grandes citas del cuadro gualdinegro. Cerca de 5.000 espectadores han arropado esta tarde a los fabriles, firmando así una cifra histórica de asistencia. Al pasado play-off acudieron unas 4.000 personas ante el Lleida, en 2016. Los números, esta vez, fueron más parecidos al de la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Valencia y al de la fase de ascenso de hace once cursos frente al Girona, donde rondaron los 5.500 espectadores. Hoy, en Barakaldo, se ha vuelto a respirar fútbol, tanto en el terreno de juego como en la grada de Lasesarre, aunque los hombres de Aitor Larrazabal solo han podido rascar un empate ante el Hércules que ha sabido a poco.

La fiesta para la afición fabril comenzó cinco horas antes del pitido inicial. Centenares de aficionados gualdinegros han acudido por la mañana a la fanzone ubicada en la Calle Zaballa, donde reinó el buen ambiente. Allí, un dj, una batucada y una charanga han amenizado las horas previas al encuentro. Posteriormente, todos ellos han bajado conjuntamente por Juan de Garay hasta Lasesarre en una kalejira. Tras estos actos iniciales, la hinchada, obviamente, tampoco ha fallado a los suyos en el interior del campo, que ha registrado esa entrada en torno a los 5.000 espectadores.

Además, algo más de un centenar de aficionados alicantinos se han desplazado hasta Barakaldo y se han situado en el vértice izquierdo de la Tribuna Norte del campo. Han sido los primeros en entrar al interior del feudo gualdinegro y por lo tanto, a los que más se les escuchaba antes de que arrancase el duelo. No obstante, Lasesarre fue cogiendo color poco a poco y para cuando los futbolistas de uno y otro conjunto saltaron al césped para calentar, varios jugadores de los dos equipos se han acercado a sus respectivos aficionados para aplaudirles y recibir así el calor de su público. Asimismo, los fabriles han realizado los ejercicios de calentamiento previos con la camiseta que se otorgaba junto a la entrada que lucía el escudo del Barakaldo y el lema «licencia para soñar».

Lleno casi por completo

Llegado el inicio del partido, Lasesarre lucía un aspecto sin igual, repleto de aficionados que portaban algún tipo de vestimenta gualdinegra, que llenaron casi por completo las Tribunas Sur, Este y Oeste. En la Tribuna Sur se ha levantado un gran tifo que enunciaba «¡Barakaldo nunca se rinde!». A su lado, una peña también ha desplegado una pancarta que decía «Aquí se forja el hierro». Entre los asistentes más reconocibles también se han dejado ver, entre otros, a Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club y Dani Ruiz Bazán, que jugó en el Barakaldo antes de fichar por los rojiblancos y convertirse en una leyenda allí.

La hinchada fabril se ha hecho notar durante todo el partido y ha impulsado a los suyos a lo largo de los 90 minutos. Esto le sirvió a los gualdinegros para luchar de tú a tú frente a una escuadra de tanto potencial como el Hércules. De hecho, se han adelantado con un tanto de Antonio Sánchez en el minuto 18 que hizo vibrar a todos los presentes. En la primera parte, los pupilos de Aitor Larrazabal han mostrado su mejor versión y fueron superiores a los blanquiazules, por lo que plantilla y afición han vivido una terrible sinergia.

En la segunda parte, los fabriles han cedido el dominio y se han dedicado a defender el resultado. A pesar de que el planteamiento cambió, las revoluciones no han bajado en la grada y los gritos de aliento no han cesado hasta el final. Ni siquiera la diana de los visitantes ha enfriado a los presentes, que han seguido cerca de los suyos también en la adversidad. Protestaron cada acción controvertida, que no fueron pocas y en cada acercamiento de los locales, la grada ha tratado de empujar. Finalmente, los gualdinegros nohan tenido un gran premio en el verde, pero los aficionados seguro que guardarán esta tarde en su retina.