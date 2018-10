Barakaldo sueña, Cultural respira y Arenas se catapulta Una imagen del partido entre el Barakaldo y el Langreo. / Mireya López SD Amorebieta y Gernika pierden el paso y acompañan a los durangarras en puestos de descenso JAVIER BELTRÁN Lunes, 29 octubre 2018, 11:47

La décima jornada de Segunda B deparó luces y sombras, como de costumbre, para la armada vizcaína: en el polo positivo, la Cultural, que estrenó su casillero a costa del Sporting B para sumar su sexto punto que le dota de un resquicio para tomar oxígeno y no arrojar la toalla con mucho terreno aún en el horizonte. El Barakaldo colidera la tabla con una robustez que abruma y el Arenas sale reforzado tras noquear al Bilbao Athletic. Lo más esquivo, que SD Amorebieta y Gernika pierden el paso y acompañan a los durangarras en puestos de descenso.

Los de Igor Núñez no erraron en su cancha tras el último varapalo en Langreo y sigue sumergido en su propósito de no desentonar en su retorno a la categoría de bronce. Iker Amorrortu y Galarza levantaron de sus asientos al público de Tabira para cosechar una victoria (2-1) que se resistía demasiado, aunque siguen en zona roja. «Es la primera victoria de muchas. Somos un equipo que solo sabemos ir a ganar, no sabemos especular», lanza el técnico durangarra, que entiende que supone «un empujón para una plantilla inexperta en esta categoría, pero muy capacitada».

En Gobela, el Arenas de Luaces venció sobre la bocina con gol en un barullo de Uche ante el Bilbao Athletic de Gaizka Garitano. «El fútbol está siendo muy cruel con el equipo, hemos perdido varios partidos en los últimos minutos, nos está faltando solo el gol», resumía el técnico de Derio, mientras que su homólogo Jabi Luaces deslizaba que merecieron el 'premio' final de una victoria muy trabajada sobre la jaula de Gobela. La racha del filial rojiblanco, 1 de los últimos 15 puntos, no se corresponde al juego desplegado y a las oportunidades generadas. El Arenas es ya séptimo, suma ahora 15 puntos a rebufo del sector aristocrático, superando a los cachorros (novenos) ya en uno, con el Izarra como objetivo para romper este envenenado ciclo de los rojiblancos.

En Urbieta regresaba el delantero Koldo Obieta, ahora en las filas del CD Vitoria, y de nuevo se esperaba que Mikel Abaroa pudiese ser un revulsivo tras rescatar a los forales en los compases finales. Pero no pudo ser. El que marcó fue el atacante, y otros dos tantos de Xesc Regis para un 1-3 definitivo que corta las alas al equipo de Urtzi Arrondo, que permanece varado con 5 escasos puntos.

Más información Consulta la clasificación del grupo 2 de Segunda B

La SD Leioa, en las instalaciones de El Requexón, empataba de nuevo a domicilio ante el Oviedo B con gol del combativo Lander Yurrebaso. Los hombres de Jon Ander Lambea se mantienen invictos fuera en sus cinco desplazamientos. Lo más negativo fue la lesión del exleón Xabi Etxebarria, aunque a nivel coral es el equipo más regular de los vizcaínos.

El Barakaldo sigue sólido

El Barakaldo recibía en Lasesarre al imprevisible Langreo y se tuvo que trabajar a golpe de corneta una victoria por la mínima (1-0), gol del excachorro Jon Ander Dopico, de cabeza, en el minuto 56. Un resultado ya muy familiar para los fabriles. Los de Larrazabal, que gozaron de varias ocasiones muy claras bajo un intenso aguacero, siguen sólidos y acorazados atrás, a pesar del rosario de lesiones, y sacando máximo rendimiento a sus goles orillando a los rivales que le salen al paso. Sus 23 puntos rivalizan con el líder Racing, que le supera en presupuesto e instalaciones con creces.

Cerraba la jornada un envite exigente en Las Gaunas entre la UD Logroñés que parece que va saliendo del sótano y la SD Amorebieta que se ancla con 8 puntos en la zona más comprometida de una clasificación que hace el acordeón, pero que entierra a sus últimos componentes. Un gol de Noño y otro del ariete brasileño Marcos André desde fuera del área enterraron las esperanzas de los zornotzarras. Una UDL que encadena, tras vencer a los Azules, cinco encuentros sin encajar un gol y trece puntos de quince posibles. Un rival demasiado potente contra los que los jugadores de Iñigo Vélez de Mendizabal naufragaron.