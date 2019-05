Barakaldo, cara; Cultural, cruz; y Gernika, con vida

Se cumplieron las previsiones y la jornada 36 saltó la banca: el Real Unión venció al CD Vitoria y automáticamente descendieron el propio filial del Eibar, la Cultural y la Gimnástica, mientras que obligaba a Arenas, que se complicaba la vida perdiendo con la UD Logroñés, y Gernika, pese a vencer en Santander, a no poder fallar en las dos jornadas que restan para bajar la persinada del Grupo II de la Segunda B.

El Arenas se queda igualado por encima del puesto del playout después de caer con una UD Logroñés superior en Gobela. Le resta Real Sociedad B y Mirandés, y no puede errar, aunque depende de sí mismo. «Creo que fue el día que más orgullosos estamos del equipo: Sabíamos lo que era Gobela, que había que jugarse la cabeza y lo han hecho», lanzaba Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés. «Está claro que se nos complica, seguimos tenido el golaverage mejor, cualquier error lo podemos pagar. No queda otra que asumirlo, levantar la cabeza y preparar la semana para ganar en Zubieta», señaló Endika Bordas, técnico de los getxotarras.

La Cultural falleció con las botas puestas, sin salirse del raíl de sus convicciones en el derbi ante la SD Leioa (0-3) en Tabira, que busca meterse en la Copa. Los de Lambea son séptimos con 50 puntos. Sota, Chirri y Eguiluz sepultaron a los hombres de Igor Núñez, que han aguantado hasta a falta de dos jornadas un descenso a Tercera que se mascaba desde hace semanas y que retresaron por una racha que invitó a cierto optimismo.

El central Koldo Berasaluce sacó petróleo de los Campos de Sport de El Sardinero con un gol providencial que deja vivo al Gernika, aunque debe ganar sus dos partidos y esperar que fallen Real Unión, en playout, y Arenas. «Perder el primer partido en casa no puede ser una valoración positiva. Nos faltó ritmo y tensión competitiva. Tuvimos dos mano a mano con el portero y no pudimos materializarlos. No hicimos un buen partido pero tenemos que sacar la autocrítica y la lectura de que si no sales enchufado desde el calentamiento es difícil ganar», lanzó Iván Ania, técnico de los cántabros. Mientras que Urtzi Arrondo añadió que «hemos jugado a tener el balón porque sabíamos que al Racing a golpes no le podíamos ganar», subrayó el míster guipuzcoano.

El Barakaldo, después de 36 jornadas en playoff de ascenso, certificó su cuarto puesto en un partido intenso ante la SD Amorebieta (4-3), con goles de Oteo, dos de Barbosa -en racha en este tramo final del campeonato- y el definitivo de falta del extremo zurdo Sergio García. La fiesta estuvo en el vestuario local una vez conseguida la machada en una campaña espectacular de los guerrilleros de Aitor Larrazabal, que ya no descartan nada una vez en harina.

El Bilbao Athletic, ya sin la presión del playoff, como tampoco la tenía un Calahorra salvado, noqueó 0-3 en La Planilla a los riojanos, con goles de Asier Córdoba, Iñigo Vicente y Baqué, que marcaba en su regreso tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado. También Sancet, al que suplió curiosamente en el minuto 80 el centrocampista durangarra, con lo que ambos acaban la temporada en activo ya pensando en la campaña que viene. Los cachorros pueden ser aún quintos, con dos puntos de ventaja del Oviedo B.