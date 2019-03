Barakaldo y SD Amorebieta, con la flecha hacia arriba Mireya López Resumen 27ª Jornada La jornada 27 para la armada vizcaína despejó que Barakaldo y SD Amorebieta están lanzados, que el Bilbao Athletic empató por primera vez desde la llegada de Solabarrieta en el derbi ante el Sanse, y que SD Leioa y Gernika deberán afinar más para no perder pluma. Ambos se miden el próximo sábado a las 16:00h en Urbieta en un nuevo examen. Por su parte, el Arenas empató y sigue perseverando. JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 4 marzo 2019, 17:29

El Bilbao Athletic casi consigue su sexta victoria en Lezama desde el aterrizaje de Solabarrieta. Sin embargo, los dos goles de Larrazabal, el mejor del equipo y que ya suma 9 tantos este curso, fueron recortados en el tramo final por parte del extremo senegalés Thior, quien ya marcó en la ida en Zubieta el gol de la victoria donostiarra. Solabarrieta fue claro, autocrítico. «Hemos jugado el peor partido en casa, nos faltó el control del partido», para avisar que espera enmendar la plana fuera de casa en Anduva ante el CD Mirandés: «Será un partido parecido al de Logroño, necesitamos ganar fuera», señaló el técnico ondarrutarra. Los potrillos siguen mejorando en las últimas jornadas, amenazando al Barakaldo en su cuarta plaza del playoff de ascenso.

La SD Amorebieta suma y sigue en su afán por alejarse de cualquier atisbo de peligro y noqueó 3-1 al Gernika en el derbi de Urritxe. Dos rivales directos en un envite decidido por el acierto de golazos de Soberón, Seguín e Iker Bilbao. Los forales se quedaron con el solitario tanto de Abaroa, en racha las últimas jornadas, pero de nuevo metidos en apuros. Además, para colmo de males, Ibon Enziondo, el extremo izquierdo foral, se marchó de la localidad zornotzarra con cinco puntos en el codo y un esguince cervical: «Solo chapa y pintura, en breve como nuevo», señalaba con humor. Su técnico, Urtzi Arrondo, deslizaba que «todos somos resultadistas, veníamos a ganar aquí, o al menos no perder. El gol condicionó mucho. Se han encontrado con un gol de 25 metros por un fallo nuestro. Tuvimos ocasiones, somos un equipo humilde, no pisamos mucho área, pero no nos han pitado ningún penalti en 27 jornadas. Pudo haber uno que no pitó», resumía, lamentando la expulsión de Etxabe y la avería de Enziondo. «Sabemos que esto se decidirá al final, pero estos puntos ya no vuelven», zanjaba Arrondo.

Por su parte, el Barakaldo, con un solitario tanto de Barbosa, recupera el equilibrio al vencer al colista Cultural de Durango en su estadio de Lasesarre. Los hombres de Larrazabal siguen más que fiables pese a las adversidades, asentados en la zona noble, y esperan ante el CD Vitoria el fin de semana corroborar que van muy en serio.

La SD Leioa perdió con rotundidad ante un CD Vitoria que se jugaba la vida. El gol de cabeza de Magdaleno durante la primera parte, tras la asistencia de Chirri Monje, resultó insuficiente. Atangana, que volvía al arco, no pudo impedir los goles de Xesc Regis, Kaiser y Marí. Tres puntos que dotan de cierto oxigeno al filial del Eibar, que continúa sin embargo en zona roja. Los de Lambea, que sumaban dos empates consecutivos, acumulan ya seis jornadas seguidas sin ganar, desde el 0-1 en Calahorra.

El Arenas se adelantaba en La Planilla gracias al gol del extremo argentino Damián Zamorano, con disparo a media altura a los 41 minutos, tras un aviso de otro zapatazo. Sin embargo, Goñi empató el envite en el 66', en la primera aproximación del Calahorra. Jabi Luaces explicaba el resultado: «Ha sido un partido muy bonito, hemos tenido la iniciativa y el gol en la primera parte; hemos generado mucho y han sufrido. En la segunda, por causas de muchas lesiones hemos tenido que hacer dos cambios, pero nos ha faltado ese cambio y esa frescura para sacar los tres puntos. Hemos dado la cara», señalaba.