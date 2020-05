El Aurrera de Ondarroa, el gran olvidado, rumbo a Tercera Partido entre el Aurrera y el Getxo. / EL CORREO El líder de la División de Honor vizcaína espera la notificación oficial de la Federación Española para ascender: habría 22 equipos. JAVIER BELTRÁN Domingo, 10 mayo 2020, 13:18

El Aurrera de Ondarroa, todo un clásico del fútbol vizcaíno, suele ser un equipo ascensor. Fundado en 1921, ha compaginado la Tercera División con el escalón inferior, ahora denominada División de Honor territorial. Siempre ha tenido una apuesta decidida por jugadores de la cantera, bien sean de la propia Ondarroa, y de poblaciones de la comarca como Berriatua. Ahora mismo es el líder del grupo vizcaíno y apunta a convertirse en club de Tercera la próxima campaña.

La Federación Española habría dado ya el OK, aunque no se oficializará hasta que la Vasca dé luz verde a sus asociados. De Gipuzkoa asciende el Anaitasuna, que oficialmente ya tiene la comunicación cursada. «Estamos pendientes de la notificación de la Federación», lanza a EL CORREO el director deportivo del Aurrera, Juanan Aizpitarte. No obstante, el club ondarrutarra sospecha que «la Federación Española ha tomado esa determinación». En otras Comunidades Autónomas ya ha habido saltos de categoría, por lo supone «que vamos a ascender», lanza Aizpitarte.

Ve, por tanto, una Tercera División configurada por 22 equipos la próxima campaña ya que no se producirán descensos como se decretó y sí un ascenso entre Portugalete, Sestao, CD Vitoria y Basconia. Los protocolos siguen pendientes de la reunión de la comisión delegada y del anuncio a los clubs implicados. Esta semana, entre este lunes y el miércoles, se decretará cómo queda definitivamente este asunto capital.

A falta de diez jornadas por disputarse en esta División de Honor vizcaína, solo hay dos puntos de diferencia entre el primer clasificado, el Aurrera de Ondarroa, con 46, y el tercero, el Getxo, con 44. Entre los dos, la revelación del campeonato hasta su abrupta paralización, el Elorrio, con 45. Los tres equipos han alternado el liderato a lo largo de la competición. En el casillero del Aurrera aparecen 12 victorias, 10 empates y solo dos derrotas en una lucha cerrada entre las tres escuadras. El primero, en condiciones normales, sube directamente, el segundo se cruza en un triangular frente a los segundos de las Divisiones territoriales de Álava y Gipuzkoa, que este curso será imposible de ejecutar por razones de la crisis sanitaria.

El Aurrera, que mantendrá su caladero con gente de la zona y conservando al mismo entrenador, seguirá con Ibon López Aristondo. Anaitasuna y Urgatzi KE, líder de la Preferente de Álava que ha superado contra pronóstico al Amurrio, también. Total 22 equipos quitando el que ascienda, respecto a los 20 de la Tercera actual.

El Getxo, por su parte, que era el favorito a priori en Bizkaia, plantea una fase de ascenso rápido en el fútbol territorial. Considera «un tanto arbitrario otorgar un ascenso a un equipo basándose únicamente en la clasificación actual, dejando sin opciones a otros equipos con posibilidades de alcanzar ese premio», en referencia a su equipo y al Elorrio. Por ello, insiste el club de la margen derecha que «si fuera posible, la realización de una fase de ascenso expréss entre los clubes que tienen opciones reales de ascenso», zanjaba.