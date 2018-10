El gol, la asignatura pendiente de Cultural y Gernika Pradera trata de controlar un balón en el derbi copero disputado entre ambos equipos. / Manu Cecilio La falta de acierto condena a ambos equipos al pozo de la clasificación FERNANDO ROMERO Bilbao Lunes, 8 octubre 2018, 20:14

Gernika y Cultural de Durango mantienen, con ligeros matices, dinámicas muy similares en estas primeras siete jornadas de competición disputadas. Por juego mostrado, ambos serían acreedores de un mayor puntaje, pero blanquiazules y blanquinegros adolecen de gol, circunstancia que les ha llevado a ocupar los peldaños más bajos en la clasificación. Colista y vicecolista tan solo han logrado tres dianas, los registros más bajos del grupo segundo de la categoría de bronce. La misma escasez presenta una sorprendente UD Logroñés, uno de los 'gallos' cuyo flojo inicio ha propiciado que ya se cuestione la continuidad de Sergio Rodríguez al frente del banquilllo riojano. Eso es algo que no ocurre con Urtzi Arrondo e Igor Núñez, que cuentan con plena confianza desde sus respectivos clubes.

Los goles de la Cultural de Durango, último clasificado con dos puntos tras empatar precisamente ante los riojanos en la primera jornada y ante el CD Vitoria el domingo, llevan una única firma, la del capitán Ekaitz Molina. El centrocampista se ha colado en la zona media de goleadores del grupo tras marcar en los partidos frente al Mirandés, Izarra y CD Vitoria. Ante el filial armero, su tanto sirvió para que la 'Cultu' sumara el primer punto lejos de Tabira. El otro 'debe' de los durangarras está en los goles encajados, 14 en total. Los blanquiazules aún esperan ese punto de inflexión en el que las múltiples ocasiones de peligro que suelen generar en prácticamente todos sus choques se conviertan en goles y en puntos. La transición a esta Segunda B está siendo dura para los de Igor Núñez.

Mayor experiencia en la categoría presenta un Gernika que, sin embargo, no termina de arrancar, al menos en lo que acierto anotador se refiere. Con tres puntos y tres tantos a favor por diez en contra, los forales son penúltimos. A su escasez de olfato goleador se une también la cierta facilidad con la que los adversarios les están arañando puntos. «Los rivales, con pocas ocasiones, nos están penalizando mucho», admite Urtzi Arrondo. Una situación que se está convirtiendo en un lastre para un grupo que se muestra sólido sobre el verde, especialmente en Urbieta, pero sin premio por el momento. Y es que tanto Gernika como Cultural son los dos únicos equipos del grupo que aún no han estrenado su casillero de victorias.

Los tantos gernikarras han sido obra de Ander Larrucea -con asistencia de su hermano Gorka- en el choque ante el Real Unión y que sirvió para amarrar un punto en la cuarta jornada; y del capitán Lander Torrealdai, un gol con el que los forales lograron firmar las tablas ante el Tudelano en la sexta fecha. El tercero de los goles, ante el Calahorra, fue un autogol de los riojanos que adelantó al Gernika en el marcador, aunque aquel encuentro en La Planilla lo acabaron perdiendo por 3-1.

Clasificación global

Aunque no les sirva de consuelo, en un análisis general de toda la Segunda B, Cultural de Durango y Gernika no son los peor parados. En la clasificación, ya no ocuparían los puestos más bajos. El farolillo rojo sería para el Atlético Malagueño, del grupo IV, que aún no ha logrado sumar ningún punto y tan solo ha marcado un gol. Un escalón por encima se situaría el Rápido Bouzas, del grupo I, que ha arañado un puntito en siete jornadas. Inmediatamente por encima aparecerían ya los dos conjuntos vizcaínos, ocupando los puestos 77º y 78º de la tabla conjunta de Segunda B.

A nivel goleador, además de los mencionados Atlético Malagueño y Rápido Bouzas, el Ebro, del grupo III, es el otro equipo que presenta una sequía mayor que la de forales y durangarras. Dos goles a favor y seis en contra para sumar cuatro puntos, circunstancia en la que aventaja a los nuestros. Burgos CF, Ejea, Unionistas de Salamanca e Ibiza son los otros equipos con tres goles anotados, aunque su mayor solidez defensiva les permite llevar más puntos en su casillero.

La próxima jornada, Gernika y Cultural de Durango, que aprovechan el viernes festivo para disputar sus respectivos encuentros, encaran sendos derbis vizcaínos. Los blanquiazules reciben en Tabira a partir de las 12:00 horas a un potente Barakaldo, que pelea por el liderato de la tabla. Los forales, por su parte, esperan en Urbieta a un Amorebieta en clara mejoría y que ya ha salido de la zona peligrosa de la tabla.