«Me he vuelto a sentir futbolista», muestra aliviado Etxaniz Pedro Urresti El delantero del Arenas ha dejado atrás la travesía en el desierto de más de cuatro meses apartado de los terrenos de juego por una lesión IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Lunes, 15 abril 2019, 19:14

El delantero del Arenas Jon Etxaniz reconoce que «me he vuelto a sentir futbolista» después de más de una vuelta en el dique seco debido a la rotura de tibia que sufrió en el encuentro frente a la Gimnástica de Torrelavega, el aciago 10 de noviembre de 2018. En principio, «iban a ser tres meses pero se han alargado a cuatro y medio», lamenta

Respecto a su regreso a los terrenos de juego, tras disputar los minutos finales de los encuentros frente Amorebieta y Leioa, en el que tuvo la última ocasión para sentenciar el marcador, reconoce sentirse «muy contento». «Aunque hayan sido pocos minutos, el hecho de entrenar con normalidad para mí está siendo muy importante», asegura. Además, la lesión que sufrió «no me ha permitido correr y ponerme en forma, he tenido que estar parado».

Durante este tiempo, ha vivido los partidos en la grada de Gobela «pasándolo mal, desde el terreno de juego se ven las cosas de diferente manera y puedes ayudar al equipo, pero fuera se sufre mucho más». Etxaniz apunta que este lance le ha servido «para madurar». «Llevaba mucho tiempo sin lesionarme y antes lo llevaba con mucha menos paciencia. Al final, comprendes que solo puedes seguir los consejos de los médicos», apunta.

Respecto al relevo de Jabi Luaces por Endika Bordas al frente del banquillo rojinegro, considera que «no es tanto relevo. Cada técnico tiene su planteamiento, pero con lo que queda de temporada no se pueden hacer grandes cambios y es mantener la línea». A nivel personal, destaca la «buena relación» con Luaces, «un gran entrenador que esta temporada no ha tenido suerte en una temporada muy complicada en muchos aspectos. Ha sido una pena».

El delantero arenero, centrado ya en el presente inmediato, no duda en calificar el derbi vizcaíno de este miércoles a las 19.30 horas en Gobela frente al Gernika, su exequipo, como una «final tanto para ellos como para nosotros», si bien le otorga la misma importancia que «al resto de partidos que nos quedan hasta acabar la temporada». Tiene totalmente claro que en caso de «ganar no estaremos salvados, pero en caso de perder tampoco estaremos descendidos». La clave para lograr un buen resultado pasará por «mantener la calma y la paciencia», puesto que «nos cuesta marcar goles pero atrás somos muy fiables». El jugador de Elorrio confía en ir aumentando su presencia en el equipo: «Después de tanto tiempo parado, estoy lejos de mi mejor versión, pero cada semana me encuentro mejor en el estado físico. Ojalá tenga la oportunidad de jugar para seguir creciendo y darlo todo en cada partido y ayudar en todo lo posible».

Respecto a la apurada situación clasificatoria en la que se encuentra el Arenas, Etxaniz afirma que «pese a estar cerca de la quema, nunca he visto peligrar la permanencia. Confío mucho en mis compañeros, son grandes jugadores capaces de sacar esta situación adelante», concluye ilusionado el último 'refuerzo' rojinegro.