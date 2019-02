«Tendré que trabajar físicamente mucho en verano para estar a la altura de mis compañeros», afirma Urkiza E.C. El joven extremo derecho del Arenas, que se perderá el resto de la temporada, pasa por el quirófano para operarse del ligamento cruzado y menisco IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Jueves, 28 febrero 2019, 18:55

La perla de la cantera del Arenas, Jon Urkiza, pasará por el quirófano para operarse de la lesión de cruzado anterior y menisco que sufrió hace seis jornadas en el maltrecho campo de Merkatondoa, feudo del Izarra, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego lo que resta de temporada. Hasta este percance, Urkiza había jugado 721 minutos, repartidos en diecinueve encuentros, de los que en un uno llegó a disputar el encuentro completo frente a la Real Sociedad B, saldado con victoria guipuzcoana.

Urkiza, lejos de estar nervioso por la intervención quirúrgica reconoce «tener muchas ganas de operarme y empezar la recuperación». De hecho, ha aprovechado el buen tiempo de estos días para dar paseos por el monte. «Tengo que aprovechar, que me espera por delante un mes con muletas», bromea.

También es muy consciente que le espera una dura rehabilitación de varios meses para recuperar la forma y entrar en el equipo la temporada próxima: «Solo pienso en eso y tengo mucha ilusión». Si bien, para volver a vestir la zamarra rojinegra «tendré que trabajar físicamente mucho en verano para estar a la altura de mis compañeros».

El extremo derecho, de solo veinte años, relató a este periódico como fue la infortunada jugada al día siguiente de lesionarse. «Era un balón dividido con el central, me intentó anticipar y me desequilibró», en ese momento «la rodilla se me quedó clavada y suena un pequeño crujido». Ahora todo es pasado y «solo pienso en volver a tocar el balón y pisar el césped de Gobela», reconoce con un halo de optimismo.

Respecto a la trayectoria de su equipo, al que sigue desde la grada, apunta que «no es nuestro mejor momento, más en cuanto a resultados que a juego». No en vano, el 'Histórico' ocupa la undécima posición con 31 puntos, con un colchón de cuatro respecto al 'play-out' y descenso directo. Esta jornada se verán las caras con el Calahorra, un rival directo para poner distancia con la zona caliente de la clasificación.

Urkiza, ante la falta de pegada del equipo, se muestra tranquilo. «Los goles y los buenos resultados van a llegar». Además, no duda ni un instante de la capacidad de sus compañeros «para sacar esta situación adelante. El grupo, tanto los que juegan como los que no, está fuerte y somos una familia», concluye esperanzado.