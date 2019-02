«No me dio mucho tiempo para disfrutar del gol» Xeber festeja con Dani López el gol conseguido en Tabira. / F. Romero El atacante guipuzcoano Xeber Alkain estrenó su cuenta goleadora con el Arenas con el tanto que supuso la victoria frente a la Cultural de Durango IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 6 febrero 2019, 17:37

El primer refuerzo del Arenas en el mercado invernal, el extremo hondarribitarra Xeber Alkain, ya ha estrenado su cuenta goleadora con la zamarra rojinegra al marcar el tanto que dio la victoria a los areneros frente a la Cultural de Durango el sábado en Tabira. Este atacante, de tan solo 21 años, proviene de la Real Sociedad C donde llegó hace dos temporadas tras pasar por los juveniles del equipo donostiarra del Antiguoko. En esta nueva etapa estará cedido hasta final de temporada.

Alkain reconoce que el salto de Tercera a Segunda B está resultando un «paso muy positivo que me viene muy bien para coger experiencia y aprender mucho con un míster como Jabi Luaces». De esta categoría le ha sorprendido «la igualdad y competitividad existente y, también, hay muchos mejores equipos»

Su aclimatación al equipo rojinegro, en el que ya lleva tres semanas, ha sido «muy buena, al principio me costó un poco, como es normal, al no conocer a los compañeros». Pero una vez superado ese primer trance, «estoy perfectamente integrado en la familia que conforma el vestuario», reconoce con una sonrisa.

Su fichaje por el Arenas lo ve como «una muy buena oportunidad para progresar en mi carrera y tener minutos en una categoría nueva para mí» . Por el momento, el balance no puede ser más positivo «llevo tres partidos en los que he podido jugar, si bien en los dos primeros el resultado no fue el esperado al perder».

A su estreno goleador le da un «valor muy importante», más que en el plano personal, en el colectivo, para «ver si con esta victoria podemos cambiar la mala dinámica en la que estábamos», después de nueve jornadas sin sumar los tres puntos, y «ahora podemos ganar más encuentros», se muestra convencido.

En el aspecto personal, reconoce que «no me dio mucho tiempo para disfrutar del gol. Era muy pronto y quedaba mucho partido por delante». Una vez en el vestuario, «estaba muy contento por lograr este gol, pero repito, más por los tres puntos tan importantes conseguidos».

El jugador guipuzcoano achaca la mala racha de resultados a «la falta de suerte en algunos partidos», como frente al Racing de Santander, donde «nos marcaron un gol de penalti en los últimos minutos» de un encuentro en el que «estábamos haciendo muy buen trabajo». También recuerda el duelo frente al Izarra ,donde «fabricamos muchas ocasiones pero se nos negó el gol».

De la situación clasificatoria en la que se encuentran los rojinegros destaca que «está todo muy igualado. Con dos victorias te pones arriba y con dos derrotas te vas para abajo, pero solo tenemos que pensar en ganar», concluye el joven atacante.