El Arenas busca la tranquilidad en El Malecón Borja Agudo Gimnástica - Arenas «Sabemos lo que nos jugamos y vamos con la máxima responsabilidad», reconoce Luaces Getxo Viernes, 29 marzo 2019, 18:10

En Tabira, el Arenas ganó ante la Cultural de Durango en un encuentro en el que no había margen de error. Ahora, la historia se repite en la visita de los rojinegros a El Malecón (domingo, 17:00h), feudo de la Gimnástica de Torrelavega, con la promoción a tres puntos y el descenso a cinco. Jabi Luaces no oculta la trascendencia del encuentro para los dos equipos: «Para ellos es vital, de no ganar se quedan sin margen para salvar la categoría; y para nosotros es una final, de perder nos meteríamos directamente en la lucha por la permanencia». Una pelea en la que «estamos inmersos diez equipos, tenemos la ventaja sobre alguno de ellos de que dependemos de nosotros mismos».

Luaces reclama a sus jugadores «competir con muchísimo carácter, sin arrugarnos, en un encuentro que sabemos va a ser muy complicado». En este tramo de campeonato tan decisivo «más importante que las tácticas o el físico es la fortaleza mental», según analiza el entrenador del 'Histórico». Las claves para regresar con los tres puntos en el zurrón pasan por «continuar fuertes en nuestra área, somos el quinto equipo menos goleado, solo nos mejoran los cuatro primeros clasificados». Esta fortaleza en retaguardia deberá ir acompañada por «más acierto a la hora de finalizar las ocasiones en la portería rival». Para ello, «esperamos contar con algo más de suerte, pausa y confianza. Contamos con buenos delanteros».

Luaces recupera para este importante envite a Junior, tras su vuelta de su internacionalidad con la selección dominicana, y a Gonzalo. Por el contrario, continúan en el dique seco Urkiza y Etxaniz, el hombre de referencia arriba que, curiosamente, se lesionó en el partido de la primera vuelta en Gobela ante los cántabros y suma ya 19 partidos sin jugar. «A ver si puede entrar en convocatoria frente al Amorebieta», señala Luaces esperanzado.

Frente al Arenas, estará una Gimnástica que también se la juega y que considera este encuentro como una final. Con 27 puntos, a cinco de salir el descenso, encadena su mejor racha en casa con dos victorias y un empate en sus últimos encuentros como local. En su feudo suma cuatro triunfos, cinco empates y diez derrotas, con diez goles a favor y catorce en contra. Solo en un partido fue capaz de marcar más de un gol ante los suyos. Un equipo que acumula cinco bajas, dos por lesión y tres por tarjetas, con lo cual se presentará muy mermado a este encuentro.

En el histórico entre ambos equipos, éste será el decimonoveno enfrentamiento en liga, con cuatro victorias del Arenas, tres empates y once derrotas en los precedentes. El último fue en la fase de ascenso a 2ª B en la temporada 2013-14, cuando el Arenas se impuso por 2-4 tras el 0-0 de Gobela, aunque al final los rojinegros no ascendieron.

El árbitro del encuentro será el pamplonés Igor Garcés Bargada, de 29 años y en su primera temporada en la categoría. Ha dirigido diez encuentros y entre ellos el Arenas 0-3 Oviedo B en la decimosexta jornada.