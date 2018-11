«Hemos realizado un magnífico partido frente a un grandísimo rival», se felicita Luaces 03:25 Javi Luaces, en sala de prensa. / El Correo El técnico rojinegro lamenta la «falta de pausa y una pizca de fortuna» a la hora de materializar las ocasiones de cara a portería rival IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Sábado, 24 noviembre 2018, 21:39

El reparto de puntos en el derbi de la Margen Derecha dejó al entrenador del Arenas, Jabi Luaces, una «buena sensación». «Hemos realizado un magnífico partido frente a un grandísimo rival», destacó. Tampoco olvidó que «nos hemos puesto por delante en el marcador, pero no han empatado con un auténtico golazo contra el que poco se puede hacer para evitarlo».

Del encuentro destacó que «ha estado muy disputado y por momentos muy igualado. Hemos sido capaz de competir los noventa minutos frente a un rival que está donde está y no por casualidad y hoy ha rozado la derrota». Luaces recordó que «hemos seguido empujando hasta el final y las dos últimas ocasiones han sido nuestras, una muy clara de Güemes que se ha marcado fuera por el 'pecho de una mosca'», relató explícito

El entrenador nacido en Busturia resaltó que hemos «tenido ocasiones, pero por momentos nos ha faltado pausa en determinados momentos y una pizca de fortuna para marcar más goles». También resaltó el buen trabajo defensivo realizado por su equipo: «Creo que el Leioa es uno de los encuentros que menos ha llegado». Todo ello le deja «unas sensaciones muy buenas, somos un equipo competitivo y vamos a continuar en la pelea por estar arriba».

Luaces defendió su planteamiento de «atacar y, después de marcar, continuar atacando para intentar cerrar los partidos, si bien es cierto que nos está costando anotar, pese a generar mucho». También se mostró «satisfecho» con la respuesta del público: «Cada día viene más gente a Gobela».

Respecto a la jugada polémica del tanto no concedido al visitante Gorka Luariz, apuntó que «he visto una falta clarísima con anterioridad, ha llegado Luariz y no digo que no haya entrado el balón, pero la jugada tenía que haber sido anulada desde el principio», zanjó.