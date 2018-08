Jabi Luaces (Arenas): «Queremos ser regulares toda la temporada» Jabi Luaces da instrucciones durante un partido. / Maika Salguero Los rojinegros se marcan el objetivo de entrar en la Copa del Rey IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 22 agosto 2018, 19:10

El técnico del Arenas, Jabi Luaces, debutará dirigiendo a los rojinegros a las 18.00 horas del próximo domingo en su visita al Vitoria, filial del Eibar. El nuevo 'míster' rojinegro no se marca otro objetivo más allá de «ganar partido a partido», consciente que en el club existe una enorme ilusión de alcanzar puestos de Copa del Rey en el año que se conmemora el centenario del único título copero en la historia de este equipo referente del fútbol vizcaíno.

- ¿Qué sensaciones le ha dejado la pretemporada?

- En mi opinión, las sensaciones que dejan las pretemporadas no valen para mucho debido a que luego empieza la Liga y todo cambia. Me fijo más en cómo ha ido evolucionando el equipo, en adquirir el tono físico y los conocimientos para ser el equipo que queremos. En este sentido, todavía nos falta pero hemos crecido mucho.

- ¿Qué tal esta siendo el acople entre entrenador y plantilla?

- Llevamos treinta sesiones y estamos muy contentos con el ambiente que se ha generado en el vestuario, pero lo importante es cómo nos manejamos en el campo, y para eso aún debemos asimilar algunos conceptos.

- Por fortuna, las lesiones les han respetado durante la pretemporada.

- Tenía dos objetivos claros para esta pretemporada. El primero, no tener lesiones de gravedad. Lo hemos conseguido llevando bien las cargas de trabajo para no poner en riesgo a los jugadores. Hemos primado adquirir tono físico respecto a obtener resultados y lo hemos conseguido. No podemos pretender empezar con el mejor tono físico porque nos quedan muchos meses de competición, y si arrancamos a tope llegará un momento en que estaremos muy mal. Es mejor ser regular en todos los sentidos.

- ¿En qué momento llegan a este primer encuentro?

- Un equipo no se hace en cuatro o cinco semanas. Hay muchos jugadores nuevos, también el entrenador, y hay un cambio de ideas para afrontar las sensaciones de cada partido. Aún estamos lejos de lo que debemos ser como equipo, pero tenemos buenos jugadores y vamos a ser competitivos el domingo.

- ¿Comparte la opinión de que estas primeras jornadas son claves para el devenir del campeonato?

- Para mí, la clave radica en la regularidad que se alcanza cuando ya tienes optimizada la plantilla, y eso no se logra en dos jornadas. La temporada pasada con el Gernika perdimos los dos primeros encuentros y luego al acabar la primera vuelta solo habíamos perdido otros dos. Lo importante es tener las ideas claras de cómo y dónde quieres llegar. También soy consciente de la importancia de comenzar bien. y más si estás en un grupo nuevo.

- ¿Qué objetivos se han fijado para esta campaña?

- Ganar cada domingo. Luego ya veremos lo que sucede en el terreno de juego. No olvido que las ilusiones del club pasan por clasificarse para la Copa, en el año del centenario del único título conseguido. Intentaremos estar lo más arriba posible. Pero marcarse objetivos sin ver el funcionamiento de las plantillas es muy arriesgado, hay que esperar que pasen al menos diez jornadas para hablar de estos temas.

- El presidente del club puso miras muy altas durante la presentación del equipo

- Esta ilusionado y eso está muy bien, tenemos que estar convencidos de que podemos ser competitivos y podemos hacer un buen año. Pero lo mismo dicen el resto de rivales.