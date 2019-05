El Arenas se la juega ante un Logroñés en racha Fernando Díaz Arenas - UD Logroñés «No podemos guardarnos nada y el rival debe notar lo que nos jugamos desde el primer minuto», apunta Bordas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Viernes, 3 mayo 2019, 18:11

El Arenas buscará a las 18.00 horas de este sábado sumar los tres puntos que le acerquen a la permanencia sin pasar por la promoción. Un reto harto complicado toda vez que recibirán en Gobela a una Unión Deportiva Logroñés en racha y que se juega la segunda plaza, en poder del Mirandés, con el play-off ya asegurado. Endika Bordas no duda en calificar el encuentro de «muy complicado frente a un gran rival diseñado para ascender». A la par, es el típico partido que «todo el mundo quiere jugar y da un plus de motivación y concentración a mis jugadores». Bordas no oculta que «nos estamos jugando la vida. Nos quedan tres finales, dos en casa. De ganarlas, lo tendríamos hecho».

En su opinión, el devenir del encuentro pasará por «hacer un partido intenso, donde no podemos guardar nada y ellos lo noten desde el primer minuto». Para tan trascendental cita, no podrá contar con el sancionado Dani López y el lesionado Urkiza. Mientras tanto, Damián Zamorano será «duda hasta el último momento», reconoce Bordas. El argentino apurará sus opciones de estar en esta cita.

Los rojinegros suman 41 puntos, tres por encima, más el average, de un Real Unión que dos horas antes se medirá al Vitoria. El filial armero, en caso no de ganar en Gal, descenderá de forma automática. El Arenas también 'jugará' en otros escenarios, toda vez que el Izarra, igualado a puntos con los getxotarras, recibirá al Oviedo B, que sigue en la pelea por meterse en los play-off. El Tudelano, con dos puntos más, se medirá al Sporting B, también el domingo. Por último, la Real Sociedad B, con tres más, juega a la misma hora que el 'Histórico', ante el Mirandés en Anduva, donde los burgaleses están obligados a ganar.

La Junta Directiva rojinegra, consciente de lo mucho en juego, ha realizado una campaña especial invitando a colocar banderas rojinegras en los balcones. Igualmente, habrá de nuevo entrada gratis para un acompañante del socio. El fútbol base también estará presente de forma masiva, habrá tifo y música para empujar al equipo.

El rival llega en un gran momento, con tres victorias consecutivas que le han dejado a un punto del segundo puesto. Fuera de casa tiene un balance de siete victorias, seis empates y cuatro derrotas, con doce goles a favor y ocho en contra en los 17 partidos jugados.

En el histórico, la UD Logroñés acumulará su tercera visita a Gobela. La temporada pasada empató sin goles y hace dos campañas se impuso en el descuento por 1-2. Un balance que contrasta con los tres empates firmados en las tres visitas a Las Gaunas. El árbitro del encuentro será el catalán de Mataró, Oscar Sauleda Torrent, de 34 años y en su octava temporada en 2ª B. Este será su 12º partido en la presente campaña y se estrenará con el Arenas.