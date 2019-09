«Había perdido las sensaciones que supone jugar», reconoce Urkiza Jon Urkiza. / Arenas El delantero canterano del Arenas disputó la pasada jornada, sus primeros minutos después de casi ocho meses en dique seco por una grave lesión IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Jueves, 12 septiembre 2019, 13:31

Jon Urkiza, la perla de la cantera del Arenas, ha vuelto a recuperar los nervios y sensaciones de saltar a un terreno de juego después de casi ocho meses de ausencia debido a la grave lesión de cruzado anterior y menisco que sufrió el pasado mes de enero en el campo de Merkatondoa, feudo del Izarra.

El extremo derecho de veintiún años de edad, relató en su día a este periódico cómo fue la infortunada jugada al día siguiente de lesionarse. «Era un balón dividido con el central, me intenté anticipar y me desequilibré. En ese momento la rodilla se me quedó clavada y noté un pequeño crujido», recordó.

El delantero rojinegro disputó un cuarto de hora del encuentro de la pasada jornada frente al Osasuna B, saldado con victoria rojilla por 4 a 1. «Al entrar perdiendo el equipo, solo me centré en intentar ayudar a mis compañeros». Una vez en el vestuario, «estaba feliz por volver a jugar después de tanto tiempo. Había perdido muchas sensaciones», asegura

Proceso «duro y difícil»

El largo proceso de recuperación para volver en plena forma ha sido «duro y difícil». Y más teniendo en cuenta que la lesión llegó «en el mejor momento de mi carrera», cuando contaba con la plena confianza del 'míster' de la época, Jabi Luaces. Hasta este percance había jugado 721 minutos, repartidos en diecinueve encuentros, de los que en un uno llegó a disputar el encuentro completo frente a la Real Sociedad B, saldado con victoria guipuzcoana.

Ahora, se muestra «orgulloso por haber superado esta lucha día a día que ha tenido la recompensa de volver a jugar». A lo largo de todo este tiempo no oculta que «he tenido altibajos pero con paciencia y esfuerzo todo llega». Una vez integrado plenamente en el grupo, se ha fijado el objetivo de «ayudar al equipo en todo lo que pueda que a lo largo de todo este tiempo nunca me han dejado de lado», destaca agradecido.

Respecto al irregular arranque de temporada con solo un punto de nueve en el casillero 'arenero', reconoce que «los resultados están ahí. No ha sido nuestro mejor comienzo, pero tenemos un equipo y cuerpo técnico muy capaz de sacar esto adelante». La fórmula para regresar a la senda de los buenos resultados no es otra que «ir partido a partido y afrontar todos como si fuera el último y nos estuviéramos jugando el ascenso», concluye.