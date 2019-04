Endika Bordas: «Nunca me había visto en una situación así» 03:58 El Correo Su ideario futbolístico «va ir un poco en la sintonía que tenía Jabi Luaces en ese aspecto, no voy a cambiar grandes cosas en lo que queda de campeonato» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Domingo, 7 abril 2019, 19:35

El nuevo técnico del Arenas, Endika Bordas, vivió este sábado un día especial al sentarse por primera vez como 'míster' en el banquillo de Gobela. «Estaba nervioso, nunca me había visto en una situación así. Ha sido todo de repente sin esperarlo y estoy aterrizando». Una ventaja añadida era el conocimiento de la plantilla, «eso hace mucho para que esté más tranquilo, es muy diferente entrar en un vestuario donde no conoces a nadie». Modestamente apuntó que «he venido aprender y no a ser el mejor, ni mucho menos».

Bordas, centrado en el derbi ante el Amorebieta, era remiso a considerar el empate como justo: «Por ocasiones hemos tenido alguna más pero por juego ha sido bastante igualado». De su rival destaca que «cuentan con un estilo muy asimilado y es complicado de contrarrestar. Juegan muy directo aprovechando los espacios».

De los suyos, alaba el hecho de «estar muy ordenados cumpliendo las premisas que se han hablado a lo largo de la semana, como salir por fuera porque ellos tienen carrileros y solo una persona cubriendo toda la banda». Según su análisis, «en la primera parte hemos estado mejor y poco a poco el juego tan directo te obliga a estirarte y se van igualando las cosas», reconoce.

Bordas, respecto al segundo tiempo, apunta que «las ocasiones más claras, sin que hayan sido muchas, las hemos protagonizado nosotros. Al final sumamos otro empate». En este segundo periodo, «he comentado desde el banquillo que el partido estaba raro, pero luego nos hemos activado y hemos contado con alguna ocasión», matiza.

Ahora toca «cambiar la dinámica teniendo más calma, pero el trabajo realizado ha sido de diez», alaba el nuevo titular del banquillo de Gobela, al menos hasta final de temporada. Su idea del equipo «va ir un poco en la sintonía que tenía Jabi Luaces en ese aspecto, no voy a cambiar grandes cosas en lo que queda de campeonato». No obstante, «voy a matizar algo con mis ideales futbolísticos y a ver si poco a poco se van viendo», concluye.