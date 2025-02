Bordas, sobre su incidente con un aficionado: «Cometí un error y pido perdón»

iñigo sánchez de luna/ Getxo Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:14 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Endika Bordas se vio inmerso en un incidente con un aficionado rojinegro al concluir el último encuentro en Fadura frente al Burgos, que se saldó con victoria visitante. «Esta persona se metió con algunos jugadores y yo siempre voy a dar la cara por los chavales con los que trabajo a diario», advierte el actual segundo entrenador del Arenas.

El que fuera salvador del equipo la campaña pasada explica que «dentro del vestuario el cuerpo técnico les reprocharemos cuando hagan las cosas mal, pero nunca delante de nadie, que es nuestra manera de entender un equipo de fútbol». Con todo, reconoce «haber cometido un error y, por ese motivo, pido perdón» a este hincha porque tiene derecho hablar lo que quiera». El desafortunado incidente lo achaca a «los nervios, en estos momentos estamos todos mal, me ha superado y he reaccionado de esa manera, pero no debía haberme pasado», lamenta apesadumbrado. «Soy humano y oír algunas cosas me duelen especialmente», asegura para zanjar el tema.

Respecto a la situación del equipo, Bordas encuentra «ciertas similitudes entre esa etapa al frente del equipo con la que están viviendo en este arranque de temporada«, donde son colistas con tres puntos. En este tipo de situaciones, subraya, «al jugador le cuesta más ver las cosas de manera positiva», si bien «tenemos mucho tiempo para tirar para arriba con garantías».

El exjugador del Athletic tira de experiencia para afrontar estos malos momentos. «Como jugador he vivido estas situaciones y te sientes peor, como si tus cualidades futbolísticas mermasen«, asegura. Ahora, el objetivo pasa por «sacar como sea un partido adelante para poder cambiar el chip. Es la única manera de ver las cosas con más claridad». Respecto a la mala trayectoria de los rojinegros, apunta que «cuando eres último es porque estamos haciendo las cosas mal».