Luaces recupera efectivos para hacer frente al Langreo Un lance del choque de Gobela. / Mireya López UP Langreo - Arenas El técnico rojinegro contará con 18 jugadores del primer equipo y después de más de tres meses no tendrá que recurrir al filial IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Sábado, 16 febrero 2019, 13:20

El Arenas rendirá visita al UD Langreo este domingo a partir de las 17.00 horas en el Estadio Ganzábal de la localidad asturiana, un encuentro que promete a tenor del momento que atraviesan los dos equipos. Los rojinegros llegarán pletóricos de moral tras sus dos victorias consecutivas, mientras que los locales se han convertido en una de las sensaciones del campeonato, gracias sobre todo a los partidos ante su afición. Como local suma cuatro encuentros sin perder, los tres últimos sellados con victoria.

El técnico 'arenero', Jabi Luaces, no puede ocultar su «satisfacción» ante el hecho de que «después de tres meses y medio, podré contar a la hora de realizar la convocatoria con 18 jugadores del primer equipo», por lo que no tendrá que recurrir al filial para apuntalar el equipo. «Es muy importante contar con gente a la hora de realizar cambios y, además, permiten alguna variante a la hora de plantear el encuentro, algo que hasta ahora no ha sido posible».

Tras cumplir sanción, podrán viajar a tierras asturianas Dani López y Gayoso, además de los recuperados Aitor Ramos y Gonzalo. Ahora permanecen en el dique seco Urkiza, que se perderá el resto de temporada; Etxaniz, en pleno proceso de recuperación; y Nacho Matador, con una lesión muscular. «Sabíamos que podía ocurrir después de ocho meses apartado de los terrenos de juego por lesión», reconoce Luaces.

Respecto a su próximo rival, no duda en reconocer sus méritos. «No debemos olvidar que es un recién ascendido, es séptimo con la salvación prácticamente asegurada y en puestos de Copa del Rey», expresa con admiración. Entre sus cualidades, destaca «eficacia de cara a portería rival, en su campo está sacando muy buenos resultados», advierte.

Pese al potencial del equipo referencia de la cuenca minera asturiana, «nosotros vamos a salir a por todas para conseguir los tres puntos» y dar así «continuidad a las dos victorias anteriores». Para hacer realidad este objetivo, «estamos obligados a competir con mucha intensidad, atacar con valentía y defender con rigor».

En el histórico de encuentros entre ambas escuadras, en Gobela el Arenas ganó por 4-0 en el choque de la primera vuelta, ante un Langreo que nunca ha ganado en feudo rojinegro tras un empate y tres derrotas. Los rojinegros no conocen tampoco la victoria en el Ganzábal, con un 2-0 en la última eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda en la temporada 1962-63, un 2-1 en Tercera (1976-77) y un 1-0 en Segunda B. (1979-80).

El árbitro del encuentro será el cántabro de Castro Urdiales Alberto Fuente Martín, de 32 años, en su octavo partido de esta su séptima temporada en 2ª B. Al Arenas le dirigió en dos ocasiones, las dos en Gobela. Hace dos temporadas en el empate sin goles ante el Sestao River y la pasada campaña en la derrota ante el Tudelano por 0-1.