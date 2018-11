Luaces reconoce que «será especial y bonito» volver a Urbieta Jabi Luaces da órdenes desde la banda a los suyos. / Maika Salguero El actual técnico del Arenas regresa este sábado a la Villa Foral, donde entrenó las últimas cinco temporadas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Lunes, 26 noviembre 2018, 17:40

La próxima jornada será especial para el entrenador del Arenas, Jabi Luaces. El sábado regresa a la que fue su casa durante las últimas cinco temporadas, Urbieta. Cinco exitosas campañas en la Villa Foral en las que llevó al cuadro blanquinegro desde la Tercera División a soñar con el play-off de ascenso a Segunda el curso pasado, el mejor de los gernikarras en la División de Bronce, batiendo su récord de puntos en 2ªB y metiendo al equipo en Copa. Sin embargo, decidió poner fin a su ciclo en Gernika y poner rumbo a Gobela en busca de «nuevos retos» tras meditar mucho su salida.

Jabi Luaces conoce bien los entresijos del Gernika y de Urbieta. No en vano, con anterioridad ya permaneció durante otra etapa de 8 años allí. Primero con las categorías inferiores y después haciéndose con los mandos del primer equipo blanquinegro. Multitud de vivencias y recuerdos le acompañan tras 14 años.

El técnico de Busturia no oculta que el del sábado ante su exequipo «será un partido especial y bonito», en un terreno de juego donde «he pasado muchísimos años y he vivido grandes momentos», apunta el míster. Además, este derbi vizcaíno supondrá el «reencuentro con muchos amigos, junta directiva y bastantes jugadores a los que he entrenado». De hecho, el grueso de la actual plantilla foral estuvo bajo su mando hasta el año pasado.

Pero cuando arranque el partido, no habrá lugar para sentimentalismos. Jabi Luaces está plenamente centrado en el Arenas y en tratar de «continuar sumando para mantenernos en la parte alta de la tabla clasificatoria y generar más ilusión entre nuestra afición».

La temporada en Gobela arrancaba de forma ilusionante y, por el momento, las cosas no van mal para Jabi Luaces y los suyos. El 'Histórico' es octavo en la clasificación con veintidós puntos, a tres de los puestos de promoción de ascenso. El gran objetivo para este curso es tratar de colarse en los puestos que dan derecho a disputar la Copa, y los areneros van bien encaminados por el momento.

Peor le va al Gernika, cuyo juego no termina de verse refrendado con puntos, lo que tiene a los de Urtzi Arrondo en lo más profundo de la tabla, en el farolillo rojo. Aunque cuando eche a rodar el balón el sábado, esas diferencias desaparecerán por 90 minutos.