Luaces: «El Bilbao Athetic ha sacado su mejor equipo»

Jabi Luaces, técnico del Arenas, lamentó una derrota cuando pudo haber sacado rédito en su visita a Lezama. Delante, un Bilbao Athletic muy potente: «Han jugado juntos Guruzeta, Nolaskoain, Vicente... es lo que ha sacado hoy, el mejor Bilbao athletic. Es la plantilla que tiene y hemos tenido la mala suerte de que estén todos. Ha puesto el mejor once que se puede poner ahora mismo», señalaba el entrenador de Busturia

«Ha sido un partido igualado, un toma y daca, aunque ellos han tenido más balón. Hemos hecho cambios ofensivos. Hemos estamos en situación de ganar fuera de casa para seguir creciendo, con la opción de puntuar claramente, pero no ha podido ser. En un error grave nos han empatado», añadía Luaces ante un rival de empaque. «Son futuros leones y están a muy bien nivel, en forma. Vicente ha hecho un partido muy bueno, nos ha hecho daño», remata. No se olvidó de los suyos: «También he visto bien a mis jugadores, con cinco o seis puntos más no nos hubiese atenazado el 0-1. Nos ha faltado soltarnos e ir a por el 0-2. Hemos bajado un poquito con el golpe de su gol», matiza.

No queda otro remedio que «pensar ya en cuántos estamos y cómo estamos ante el Tudelano, me preocupa poder contar con todos mis efectivos», zanjaba Luaces sobre la próxima cita.