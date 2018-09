«Era un partido importante para seguir creciendo y que no entraran dudas», afirma Luaces (Arenas) 03:12 Jabi Luaces, en la rueda de prensa de Gobela. / El Correo El entrenador rojinegro resaltó que «hemos sido eficaces y eficientes de cara a la portería rival» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Sábado, 29 septiembre 2018, 23:02

El entrenador del Arenas, Jabi Luaces, no ocultó la trascendencia de la goleada endosada a un Langreo que venía con la vítola de no haber perdido fuera de casa y apenas haber encajado goles. «Era un partido importante para seguir creciendo y no entraran dudas y las hemos despejado», apunta.

Luaces califica los tres puntos conseguidos de «importantes», fruto del«buen juego». «Hemos llegado mucho y hemos marcado cuatro goles, algo que en esta categoría no es sencillo», en definitiva «un día para irte satisfecho a casa», manifestaba el técnico . Todo ello sin obviar que «debemos reflexionar sobre algunos debilidades y fortalezas que hemos detectado hoy, pero existen muchos más elementos positivos que negativos».

El técnico rojinegro reconoce que «hemos hecho menos ocasiones que en anteriores encuentros». La diferencia radica, a su juicio, en que «hemos sido eficaces y eficientes en área contraria». En este sentido, se felicitó porque jugadores como Zamorano «hayan visto portería por fín, después de contar con ocasiones en otros encuentros y no haber conseguido marcar».

También alabó el trabajo defensivo frente a un rival capaz de «marcar en los dos partidos que había disputado como visitante». «Hoy apenas nos han creado problemas en nuestra área» salvo una ocasión en el primer periodo. Luaces resaltó la «importancia» de dejar la portería a cero en los dos últimos encuentros disputados en Gobela: «Por ahí empieza la fortaleza del grupo, si no nos marcan vamos a crecer mucho.».

Respecto a la influencia de la expulsión del visitante Aimar Gulín, Luaces declara que coincidió con «nuestros peores quince minutos, donde incluso hemos tenido dudas de cómo afrontar la superioridad». En definitiva, no considera que «de haber acabado once contra once el partido hubiera puesto en peligro nuestra victoria aunque, bien es cierto, probablemente no hubiera sido tan abultada», concluyó satisfecho.