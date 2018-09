«Nos falta ser un poco más incisivos», asegura Luaces (Arenas) Jabi Luaces animando a los suyos en el banquillo arenero al inicio de esta temporada. / Pedro Urresti Segunda B El técnico del Arenas considera que el equipo está en el «buen camino» y confía en que los goles no tardarán en llegar LAURA GONZÁLEZ Getxo Martes, 25 septiembre 2018, 16:06

Cinco partidos, una victoria y solo dos goles a favor. Ese es el bagaje con el que cuenta el Arenas en este arranque del campeonato. El conjunto rojinegro no pudo sumar su segundo triunfo consecutivo el pasado domingo en Lasesarre al caer por la mínima en un derbi en el que el Barakaldo aprovechó su efectividad para quedarse con los tres puntos merced a un único y tempranero tanto de Sergio Benito, que se coló en la portería defendida por Txemi después de un extraño bote debido al mal estado del césped del estadio fabril.

Una derrota que, sin embargo, dejó con buenas sensaciones al técnjco rojinegro, Jabi Luaces, quien se encargó de alabar el gran partido de los suyos ante un rival con unas «transiciones mortales». «Cuando pierdes no puedes estar contento ,pero en esta ocasión no puedo decir más que cosas positivas de mi equipo. Ha hecho casi todo bien, quitando los primeros diez minutos, con algún desajuste, pero el resto no hemos sufrido apenas. Lástima que no se haya traducido en un punto, que creo que era lo mínimo que merecíamos. Pero esto es fútbol y se trata de hacer goles», explicaba. Para el preparador vizcaíno, el Arenas se encuentra «en el buen camino» y apuesta por seguir trabajando para poder mirar hacia arriba. «Tenemos que seguir adquiriendo la consistencia que estamos cogiendo como equipo y pensar en sumar los tres puntos en Gobela», declaró, con la mente puesta ya en la visita este sábado del conjunto asturiano del Langreo (18 horas), un recién ascendido que ha conseguido sumar dos puntos más en este inicio de curso.

Lo que más está lastrando el inicio de los areneros es su falta de puntería. Y eso es, precisamente, lo que señala Luaces como una de las principales asignaturas pendientes del conjunto de la margen derecha en estos momentos. «Nos falta ser un poco más incisivos». Hasta la fecha, tan solo han logrado dos tantos a favor, ambos ante la 'Cultu' en casa, dianas de Gayoso y Aitor Ramos. En Lasesarre la delantera del cuadro getxotarra lo intentó, sobre todo en la segunda mitad, pero no logró ver portería. «Nos ha faltado ese último pase y ese gol que nos hubiera dado alas para ir a por el partido. Hemos acabado muy fuertes, incluso con 10, siendo dominadores y teniendo ocasiones».

Etxaniz

Uno de los que más lo intentó fue Jon Etxaniz. El ex del Barakaldo tuvo una clarísima ocasión después de dejar atrás al portero fabril, pero su disparo lo sacó en la misma línea de gol el defensa Picón. «Ha hecho mucho trabajo pero lo único que le ha faltado ha sido el gol. Ha hecho muchas cosas bien, ha puesto en jaque a los dos centrales, ha dado una soluciones enormes al equipo, ha generado ocasiones y ha protagonizado esa jugada en la que el jugador local ha tenido la fe de ir a ayudar a su portero y la ha sacado bajo palos de forma maestra», resumió Luaces, remarcando que los tantos del ariete guipuzcoano no tardarán en llegar. «Y cuando lo hagan empezarán a caer, como cuando estuvo conmigo en el Gernika, que metió 15. También llegarán los de Dani, los de Aitor, los de Jordan y los de Urki, que también tuvo otra clarísima que sacó Viorel con la punta de las manos», declaró optimista el preparador arenero.