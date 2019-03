«A todo jugador le gusta que le convoquen para defender a su país», reconoce Junior Junior festeja con sus compañeros un gol. / F. Romero El jugador del Arenas ha sido llamado por la selección de la República Dominicana para su próximo encuentro en la Liga de Naciones IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 13 marzo 2019, 17:21

El buen rendimiento ofrecido desde su llegada en el mercado de invierno no pasa desapercibido y 'Junior', Luis Antonio Martínez, centrocampista del Arenas, ha sido convocado con la República Dominicana para su próximo encuentro en la Liga de Naciones de la CONCACAF. El jugador de 21 años estrena así convocatoria con la selección absoluta del país centroamericano, toda vez que no pudo acudir a la cita del pasado mes de noviembre. El partido se jugará en el Estadio Cibao en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la madrugada del lunes 25 de marzo ante Bermudas. Las dos selecciones se encuentran con dos victorias y una derrota en las tres jornadas disputadas.

El protagonista rojinegro no oculta su «ilusión» por recibir la llamada de su selección: «Está claro que que cuenten contigo siempre es de agradecer, a todo jugador le gusta que le convoquen para defender a su país». También califica esta cita como una «oportunidad bonita e importante para mi carrera». Con anterioridad, ya había vestido la camiseta azulona «en categoría Sub20 durante dos años, pero luego no me habían vuelto a llamar. Hasta ahora».

Junior espera regresar con nuevas enseñanzas futbolísticas, «siempre se aprende de otros compañeros o entrenadores». El jugador rojinegro no se conforma únicamente con estar convocado ya que «confío en contar con bastantes minutos sobre el terreno de juego. Si no, no merece la pena realizar un viaje tan largo».

De su experiencia defendiendo la zamarra arenera en los tres últimos meses reconoce «estar muy a gusto con los compañeros y un cuerpo técnico que es muy cercano». Respecto a la trayectoria del equipo, defiende que «estamos en buena línea, quedan treinta puntos en juego y veremos lo que pasa», deja en el aire. A pocas jornadas de coger el vuelo a su país natal, Junior considera que su aportación junto a la de los otros jugadores llegados en el mercado invernal «lo estamos haciendo bien»..

Junior no es el único convocado de las ligas españolas, ya que junto a él estarán Johan Guzmán (Ávila), Tano Bonnin (Lleida), Luiyi de Lucas (Caudal), Carlos J. Martínez (Mirandés), Jairo Bueno (La Roda), Edipo Rodríguez (Almazán) y Fran Núñez (Penya Deportiva), además de otros jugadores de las ligas de Malta, Inglaterra, Italia, Austria y Panamá.