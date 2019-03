El Arenas, en busca de la tranquilidad

El Arenas afronta una jornada más un duelo directo en la pelea por la tranquilidad clasificatoria. Este sábado (18:00h) los areneros reciben a un Tudelano que está realizando una espectacular segunda vuelta: suman 19 puntos de los 32 en total que atesora. De hecho, el técnico rojinegro, Jabi Luaces, advierte que «si solo nos fijamos en los puntos y puesto que ocupa nuestro rival, estamos muy confundidos». En este sentido, vaticina un duelo «muy complicado» frente a un conjunto navarro compuesto por «jugadores veteranos y mucha experiencia en la categoría». El de Busturia considera al Tudelano «uno de los equipos llamados a estar más arriba, pero que por diferentes motivos se encuentra en una situación complicada».

La clave para evitar que los puntos se fuguen de Gobela pasará por «meter mucha intensidad y ritmo al juego, con continuas transiciones, para evitar que el balón esté mucho tiempo parado». Enfrente tendrán a un rival «muy competitivo pero también con debilidades, muy similar al Real Unión», al que superaron por la mínima en su último partido en Gobela.

Centrado en su equipo, Luaces no oculta la importancia de sumar los tres puntos «para alejarnos de ellos y superarles en golaverage». Además, «necesitamos ganar para no meternos en apuros clasificatorios», afirma. No en vano, cuentan con una ventaja de solo cuatro puntos respecto a la promoción por eludir el descenso y dos más sobre la pérdida matemática de categoría. La tranquilidad pasará por «ganar todos los partidos en casa y puntuar fuera».

Luaces no podrá contar para esta importante cita con los lesionados Etxaniz, Urkiza, Txemi y Gonzalo, a los que se suma, Junior convocado con la República Dominicana para un encuentro oficial de la CONCACAF la madrugada del lunes. «De nuevo tendré que echar mano del Juvenil, pero no debe servir de excusa. Tenemos calidad suficiente para sacar adelante este partido», proclama.