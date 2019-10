Aitor Ramos: «Para salir de esta situación es muy importante mantener un grupo unido» El veterano delantero del Arenas regresó al terreno de juego después de lesionarse en la primera jornada. «Es más fácil ayudar desde dentro que desde fuera», asegura IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Miércoles, 9 octubre 2019, 16:31

Aitor Ramos, el veterano capitán y delantero del Arenas, volvió a pisar el césped esta jornada después de lesionarse en el primer encuentro de la temporada frente al Salamanca. Una fisura en el peroné después de una entrada fortuita de un rival en el minuto 55 le había impedido volver a jugar hasta este fin de semana. Como no podía ser menos, Ramos ha acogido su regreso con «ilusión, no solo por poder jugar, sino también por estar con el grupo entrenando todos los días, algo que echaba en falta. Es más fácil ayudar desde dentro que desde fuera», afirma un futbolista que a sus 34 años no duda en calificar al Arenas como el «club de mi vida».

Con una dilatada carrera a sus espaldas que incluye su paso por clubes como Santutxu, donde se formó; Lemoa; Athletic, en el que jugó cinco partidos y dos de Copa a las órdenes de Caparrós; Écija y Barakaldo, Ramos encontró su sitio en el club getxotarra, donde a las órdenes de Jon Pérez 'Bolo' logró el ascenso a Segunda B. Dejando el pasado a un lado y poniendo la mirada en el presente, con el equipo colista con solo tres puntos, reconoce que es «una situación que no me ha tocado vivir nunca en mi carrera futbolística». Tampoco es comparable al final de la pasada campaña, donde se jugaron la permanencia hasta el último encuentro. «En ese momento dependíamos de nosotros mismos y ahora no. Tenemos que ganar y esperar otros resultados para salir del pozo», subraya.

El ariete bermeano pone la clave para salir de esta situación en mantener «un grupo unido. Eso es muy importante», asegura. Con la sinceridad que le caracteriza, reconoce «no tener respuesta a la pregunta del millón», las causas de este mal inicio. «Si la tuviera, se la daría al entrenador y arreglado», apunta con una sonrisa.

«No estamos siendo contundentes en las áreas»

Más en serio, su análisis apunta a que «no estamos siendo contundentes en las áreas, pero no es cosa de los delanteros o defensas, es de todo el equipo». Tampoco se muestra satisfecho con los dos últimos empates. «No se ha perdido, pero necesitamos ganar como sea», afirma. Como aspecto positivo, el veterano delantero subraya el hecho de que «nadie ha bajado los brazos. Debemos apretar todos más y mejor individualmente para hacerlo de manera colectiva», asevera. Respecto al encuentro del fin de semana ante la Unión Deportiva Logroñés, Ramo afirma «tenemos que ir a por los tres puntos. Hay que empezar a ganar sin pensar en el futuro».

Por último, en el plano personal espera «no volver a lesionarme. Tengo una edad y no sé lo que me queda en la práctica deportiva», advierte. Por este motivo, se plantea como reto «intentar disfrutar todo lo que pueda jugando y entrenando, porque el fútbol se va y no vuelve», concluye.