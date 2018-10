«Si no entramos en Copa, nos teñimos las cejas», lanza Francisco Egusquiaguirre (Arenas) Egusquiaguirre posa con la Copa del Rey. / Iñigo Sánchez de Luna El presidente del club rojinegro no oculta la ilusión del grupo por entrar en la Copa del Rey en el centenario de la consecución de este título IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Martes, 2 octubre 2018, 18:54

El presidente del Arenas, Francisco Egusquiaguirre, tiene metido entre ceja y ceja -y nunca mejor dicho- lograr esta temporada la clasificación para la Copa del Rey, para celebrar así por lo más alto el título copero que lograron hace un siglo al imponerse por 5-2 al Barcelona. De no cumplirlo, directiva, cuerpo técnico y plantilla lucirán este verano sus cejas teñidas de rojo y negro, los colores del club para cumplir el «desafío centenario». El cabeza de la junta directiva 'arenera' se muestra confiado puesto que «contamos con plantilla suficiente para cumplir este objetivo». Respecto a la trayectoria del equipo, no duda en asegurar que «partido a partido vamos a más».

- ¿Cómo está viviendo este inicio de temporada?

- Bien, dando continuidad al trabajo realizado en pretemporada, nos faltaban cosas y ya las estamos puliendo. El equipo va mejorando cada jornada. No debemos olvidar que todo es nuevo: el entrenador, tácticas y algunos fichajes, todo debe ir acompasando con el tiempo. Nos faltó efectividad en los primeros partidos, donde generábamos pero no acertábamos de cara a portería contraria. Contra la Cultural y Langreo, nos hemos quitado la presión de no marcar.

- A partir de ahora, ¿el equipo irá para arriba?

- Creo que va a ser así. Ahora nos toca el domingo visitar al Sporting B, que no ha empezado como la temporada pasada pero sigue siendo un rival difícil, como todos los filiales. La campaña pasada nos ganaron los dos partidos, a ver si logramos devolverles la moneda.

- Esta temporada se percibe mayor sosiego en la grada.

- La gente está ilusionada con el cambio del proyecto, siempre agradan caras nuevas y tácticas diferentes. Además, esta temporada es muy especial con la celebración del centenario de la Copa del Rey, que conseguimos al imponernos por 5-2 al Barcelona, algo que genera más expectación.

- ¿Tienen diseñado algún programa de actos especial?

- Lo vamos a celebrar por todo lo alto gracias a nuestro patrocinador Elecnor. Se va publicar un libro conmemorativo, vamos a sacar un sello, se va realizar una exposición... Asimismo, vamos a intentar gestionar un partido para la próxima temporada con alguno de los equipos grandes. También, vamos a preparar algún acto social.

- En lo deportivo, ¿se ha marcado algún objetivo especial?

- Sin duda alguna volver a entrar en el sorteo de Copa del Rey, algo complicado por los rivales que tenemos, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas e ilusión. Ahí tenemos el 'Desafío Centenario'.

- ¿En que consiste?

- Si no logramos entrar en el bombo copero, directiva, cuerpo técnico y plantilla nos pintaremos las cejas de rojo y negro, los colores del club. Vamos a tratar por todos los medios que no sea así, si no tendremos que desaparecer durante una temporada (entre risas), aunque no creo que vaya a suceder.

- Equipo tienen para ello.

- Estoy convencido de que contamos con una plantilla capaz de cumplir con este objetivo. Vuelvo a repetir que somos conscientes de la dificultad, pero tenemos calidad suficiente.

- Además, el trabajo de cantera continúa dando sus frutos con el debut del juvenil Alex Pérez con el primer equipo.

- Ya había debutado en la Copa Federación contra el Real Unión, al igual que otros juveniles, y lo está haciendo muy bien, sin bajar el nivel del grupo. Me imagino que algunos tendrán de nuevo su oportunidad este miércoles en el encuentro de este torneo frente al Portugalete.

- Llegar a lo más alto en la Copa Federación es otro reto bonito...

- Si nos hemos apuntado es para intentar llegar lo más alto. Desde que soy presidente, nunca nos habíamos apuntado a este torneo. Sería bonito ganar este título, pero está muy complicado al estar obligados a ganar por 4-0 ó 5-2 a los jarrileros.