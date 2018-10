'Bolo' triunfa en la Ponferradina 'Bolo', en una rueda de prensa con su actual equipo. / SD Ponferradina El exentrenador del Arenas, ahora en la Ponferradina, tiene a su equipo como el mejor líder de Segunda B IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 10 octubre 2018, 16:32

El exentrenador del Arenas Jon Pérez 'Bolo' vive en el banquillo de la Ponferradina uno de los momentos más dulces de su carrera como técnico. Después de tres temporadas y media en el club getxotarra, con el logró ascender a Segunda B, 'Bolo' aterrizó este verano en el equipo castellano-leonés. Su trayectoria, de momento, no puede ser más exitosa. Líder del Grupo I, con 19 puntos, dos más que el Real Madrid-Castilla, se mantienen invictos con seis victorias y un empate, sumando 12 tantos a favor por tan solo dos en contra. Números que le convierten en el mejor de los cuatro líderes de la categoría de bronce.

El preparador vizcaíno, con la cautela que le caracteriza, se muestra «contento» con el espectacular arranque de temporada de su equipo, «pero esto acaba de empezar y queda mucho camino por recorrer», afirma. Reconoce que la «línea a seguir debe ser ésta para intentar sumar los máximos puntos posibles y conseguir el objetivo», que es «jugar la promoción de ascenso e intentar el salto de categoría».

Las claves para poder cumplir el reto pasan por «continuar trabajando con la misma intensidad y humildad, sin sacar los pies del tiesto». Una de las piezas principales del equipo es el ariete brasileño Yuri de Souza, autor de la mitad de los tantos de los blanquiazules. Bolo le define como «un buen delantero con olfato goleador. Tiene la capacidad de definir las ocasiones, pero entiendo que el trabajo y los éxitos son colectivos».

Su primera experiencia fuera del fútbol vizcaíno le está resultando «muy positiva. Me han recibido y me tratan muy bien, la ciudad es cómoda y podemos trabajar con mucha tranquilidad, mirando adelante conscientes de que va existir una pelea dura hasta el final». El exjugador del Athletic no ve excesivas diferencias entre el Grupo I y II, ya que «en ambos hay equipos de similares características, campos complicados de césped artificial, y también bastantes filiales».

Respecto al Arenas reconoce que «sólo les pude ver frente al Racing, pero tampoco es una referencia porque los santanderinos son un equipazo diseñado para jugar los play-off». En cualquier caso, «estoy seguro de que continúan trabajando con la misma humildad de la temporada pasada. Son una familia y eso les va permitir cumplir con sus objetivos», concluye.