Amelibia, ex del Arenas, mantiene vivo al Ebro frente al Valencia en Copa

El defensa getxotarra apunta desde la lejanía que el 'Histórico' «está en buena dinámica»

IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA

Getxo

Miércoles, 31 octubre 2018, 16:57

El jugador getxotarra forjado en la cantera del Arenas, Jon Ander Amelibia, se convirtió en el héroe del Ebro al marcar el tanto que mantiene con vida al equipo zaragozano en la eliminatoria copera frente al Valencia, que se saldó con un 1-2 en el encuentro de ida disputado el martes en La Romareda, y que deja todo por resolver en el partido definitivo en Mestalla.

Al defensa de veinticuatro años no le dolían prendas al reconocer que «no esperaba marcar, así que estoy muy contento». A su juicio, la diferencia entre ambos equipos radicó en «su pegada, ellos tienen gente muy buena y de calidad arriba, capaces de liártela en cualquier momento, como así fue. Nosotros nos defendimos bastante bien».

Ahora les espera la visita a Mestalla, un campo mítico entre los de Primera División. «Si ya es bonito jugar en La Romareda con bastante público animándote, allí será increíble», afirma Amelibia. El Ebro, equipo que milita en Segunda B, mantiene toda la fe en poder dar la vuelta al marcador. «Será complicado porque vamos por detrás en el marcador y juegas fuera de casa, pero la diferencia solo es de un gol», apunta con optimismo el jugador vizcaíno.

Amelibia comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Arenas, hasta que en «juveniles tuve a 'Bolo' como entrenador y me dio la oportunidad de ir convocado con el primer equipo en los play-off. Los minutos que dispuse lo hice bien». Un buen trabajo que obtuvo su recompensa en la temporada siguiente, en la que «me quedé en el equipo senior jugando bastantes minutos».

Desde la lejanía, reconoce que esta temporada «no sigo tanto» a los rojinegros, pero «me suelo fijar en cómo van en el campeonato». En este sentido, destaca que «van mejorando su dinámica partido a partido. Suelen ser equipos fuertes físicamente para adaptarse a Gobela. Les cuesta arrancar pero, en cuanto ganan un par de partidos, tiran para arriba».

Su buen rendimiento bajo la tutela de 'Bolo' no pasó desapercibida para los ojeadores de Lezama, que le reclutaron para el Bilbao Athletic. «No me esperaba que me iban a llamar», reconoce. Llegó a hacer la pretemporada con los 'cachorros', pero «no tuve la suerte de quedarme en el equipo al haber mucha competencia, y me fuí cedido al Amorebieta», recuerda.

Después de su etapa de dos años como rojiblanco, fichó por el Eibar «donde me cedieron dos temporadas, la primera a la Unión Deportiva Logroñés y la siguiente al Vitoria», el filial armero. De nuevo con la carta de libertad, esta campaña se enroló en las filas del Ebro. «Estoy feliz, si bien en Liga estamos un poco ahogados», indica. No en vano, son colistas del Grupo 3 de la categoría de bronce, con ocho puntos, a tres de la salvación matemática.

Un oscuro panorama que espera revertir «cuando encadenemos una racha positiva de dos o tres victorias consecutivas para coger confianza y tirar para arriba». Al margen de la situación del equipo, a nivel personal «estoy bien, poco a poco estoy cogiendo más ritmo y cada vez me siento mejor». De cara al futuro espera «jugar muchos minutos y hacerlo bien».