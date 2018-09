«Me está costando marcar, pero los goles llegarán», asegura Jon Etxaniz (Arenas) Etxaniz busca un balón aéreo. / Luis Ángel Gómez El delantero de Elorrio reconoce que «las sensaciones son positivas, aunque podríamos tener más puntos» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Miércoles, 26 septiembre 2018, 20:12

El ariete Jon Etxaniz, natural de la localidad vizcaína de Elorrio, es uno de los refuerzos de categoría del Arenas para la presente temporada. Todavía no ha conseguido ver puerta en las cinco primeras jornadas del campeonato, algo que no le inquieta. «Como cualquier delantero, esto va por rachas y en cuanto meta el primero caerán más», asegura. El jugador, de 27 años, fichó por los rojinegros después de una temporada prácticamente en blanco primero en el Pontevedra, de donde se marchó en el mercado de invierno al equipo zaragozano del Ebro, donde tampoco le acompañó la fortuna. Etxaniz, formado en la cantera del Athletic, saltó de los juveniles rojiblancos al Basconia en la temporada 2008-09. Posteriormente, subió al Bilbao Athletic, donde alternó su presencia con el Sestao River y Barakaldo durante varias temporadas. Abandonó el equipo fabril de forma definitiva en el mercado de invierno de la temporada 2014-15 para enrolarse en el Leioa y el Gernika, antes de partir a tierras gallegas.

-¿ Cómo valora este arranque de temporada?

- Se pueden decir muchas pero, siendo positivo, desde el principio de Liga hemos ido a más y las sensaciones son buenas, aunque podríamos tener más puntos. Además, tenemos mucho margen de mejora por delante.

- El único 'pero' puede ser la falta de acierto a la hora de materializar las ocasiones.

- La verdad que sí. Los de arriba hemos tenidos muchas ocasiones y, especialmente, en mi caso. En esta categoría, un gol cambia mucho los resultados. Por ejemplo, contra el Izarra sin hacer un gran partido, tuve un par de oportunidades muy claras y mis compañeros también. En cambio, ellos aciertan una y se llevan los tres puntos.

- Lo positivo en su caso es que la afición está a tope con usted, por lo visto en Gobela y redes sociales. ¿ Cómo lo valora?

- Muchísimo. He notado mucho el apoyo de la gente. El otro día contra la 'Cultu', después de fallar el penalti, el público se volcó conmigo con gritos de ánimo y aplausos, algo que agradecí muchísimo.

- El no acertar con la portería rival me imagino que genera ansiedad en un delantero.

- En mi caso, y creo que en cualquier delantero, necesito marcar un gol para coger confianza. Ahora me está costando marcar pero estoy seguro de que llegarán los goles. Esto va por rachas y es algo que me pasa todos los años.

- Al margen de esta circunstancia, ¿cómo valora su experiencia en Gobela?

- Estoy muy satisfecho en el club y la oportunidad de volver a casa. De momento, en el aspecto personal me gustaría llevar algún gol, pero por lo demás estoy contento.

- En su paso por el Gernika coincidió con Luaces como entrenador, ¿qué le parece como técnico?

- Es un 'míster' que lo ha hecho muy bien en el Gernika y ya tiene un nombre en la categoría. Espero que cuando vayamos cogiendo ritmo y asimilemos sus planteamientos, las cosas nos vayan mucho mejor. En el último partido, aún perdiendo, veo al equipo con un aire diferente.

- Conocer al entrenador, ¿ha sido decisivo para su fichaje?

- Por supuesto. El año que me entrenó en el Gernika y estuve muy bien. Son dos clubes muy similares, con buen vestuario y un ambiente familiar. Él me conoce y me sabe llevar.

- Esta etapa en el Arenas le servirá también para olvidar la temporada pasada, en la que no tuvo muchas oportunidades de jugar.

- El año pasado resultó muy complicado. Apostaba mucho por ir a Pontevedra, convencido de que iba a marcar muchos goles y todo iba a ir bien. Pero en enero tuve que salir al Ebro, y todo fue a peor. En todos los lados aprendes, pero fue una experiencia dura. Aunque reconozco que, en el caso de mi anterior equipo el rendimiento no fue bueno, gran parte de la culpa fue mía al no aprovechar las pocas oportunidades que tuve.