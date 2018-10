«Se nos han escapado dos puntos», lamenta Luaces (Arenas) Jugadores del Sporting B y Arenas disputan un balón aéreo. / Arnaldo García El técnico rojinegro reconoce como un debe del equipo «gestionar bien los partidos que nos quedamos en superioridad numérica» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Lunes, 8 octubre 2018, 18:43

El entrenador del Arenas, Jabi Luaces, después de calificar como «justo por lo visto en el campo» el empate obtenido en Mareo, no dudó en reconocer que este resultado le deja un «sabor agridulce», dado que «con un poco más de pausa y moviendo el balón con más criterio y tranquilidad, hubiéramos sumado los tres puntos con una renta más amplia y dejando nuestra portería a cero».

El técnico rojinegro considera que «se nos han escapado claramente dos puntos, no hemos sabido gestionar la superioridad numérica»de la que gozó el Arenas durante buena parte del encuentro debido a la expulsión del local Aizpiri, al filo de la media hora de juego. En este sentido, vio a su equipo «mejor once contra once». A raíz de quedarse con un efectivo más sobre el césped «hemos estado precipitados, sin capacidad para finalizar los contrataques, y no hemos sabido aprovechar los espacios que nos han concedido».

Todo ello permitió a los asturianos «crecerse» hasta hacerse con el dominio del encuentro en la segunda parte, en la que «nos han superado, generando ocasiones para empatarnos». «En la más tonta, lo han conseguido», se lamentó. Si bien es cierto que «Txemi nos había salvado antes con tres paradas muy buenas».

El tema de cómo afrontar la superioridad numérica es una «mejora que tenemos pendiente y que debemos ir trabajando en los entrenamientos». En este sentido, Luaces puso como ejemplo lo sucedido también frente al Langreo en la jornada anterior: «Se quedaron con uno menos y estuvimos quince minutos sin saber qué hacer en el campo». A su juicio, «las cosas no pasan porque sí, pero tenemos capacidad y buenos jugadores para ir puliendo detalles tácticos como estos».

Al titular del banquillo de Gobela no le duelen prendas a la hora de reconocer que de haber sumado tres puntos «nos dejaba en una situación perfecta». Respecto al Sporting B, destacó que en este encuentro «les he visto con mecanismos muy mejorados respecto al inicio de la temporada, con jugadores de calidad y muy verticales. Este año va ser de nuevo bueno para la cantera de Mareo», vaticinó.