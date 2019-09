Polémica en Getxo por el césped de Fadura: «No hay un equipo de Segunda B en toda España en esta situación» El estado del césped de Fadura ha provocado las críticas de los entrenadores de Arenas y Getxo. / Arenas Los entrenadores de Arenas y Getxo se muestran unánimes en sus críticas al estado del terreno de juego de las instalaciones. El Ayuntamiento califica de «mentiras» sus afirmaciones IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Lunes, 23 septiembre 2019, 18:19

El traslado del Arenas del estadio de Gobela al de Fadura debía suponer un salto de calidad al dejar la superficie de hierba artificial por un césped natural. Sin embargo, el traslado se ha convertido en una pesadilla para los rojinegros. Una situación calamitosa que comparten con el Getxo, en División de Honor, que lleva décadas jugando en estas instalaciones municipales.

El técnico del Arenas, Javier Olaizola, estalló en la rueda de prensa posterior al derbi frente al Amorebieta: «Estamos compitiendo en un terreno de juego donde no entrenamos nunca y luego el campo está en unas condiciones horribles». El 'míster' rojinegro resalta que «cuando diseñamos la plantilla fichamos jugadores con calidad para jugar a fútbol. Y con el atractivo de jugar en hierba natural conseguimos traer a futbolistas que no querían venir a Gobela».

Olaizola destaca que «ni el Getxo ni nosotros podemos competir con garantías en un campo que no hemos entrenado ni una vez», toda vez que las sesiones preparatorias las realizan sobre hierba artificial en Gobela e incluso «esta semana nos ha cedido un día su campo el Bermeo, también de hierba natural, para poder tener contacto con esta superficie».

Muy enfadado, no duda en calificar esta situación de «ilógica. No hay un equipo de Segunda B en toda España en esta situación». El no poder adaptarse a la superficie y a las dimensiones de Fadura «en algunas facetas del juego nos condiciona frente a rivales de fútbol más vertical debido a que nosotros queremos sacar rendimiento al trato del balón».

Olaizola defiende que «nos tienen que dar una solución para poder pisar el campo de juego un día a la semana», si bien cuando las condiciones climatológicas no sean las mejores en forma de aguaceros «nosotros vamos a ser los primeros en tomar la decisión de no venir para no perjudicar el terreno de juego», asegura.

Finalmente, el técnico guipuzcoano recuerda que «cuando firmé, mis intenciones eran poder entrenar dos días en Fadura, el primero para preparar aspecto técnicos y prácticos, y el otro, cuando juegas en casa, para la estrategia». Pero hasta ahora «no hemos conseguido ni uno ni otro», concluye visiblemente enojado.

«Se lo estamos poniendo muy fácil a los rivales»

Consultado por EL CORREO, el otro titular del banquillo de Fadura pero defendiendo los colores del Getxo, Xabier Herrero, coincide plenamente con las declaraciones de su colega y no duda en calificar la situación como «todo un hándicap, parece que jugamos en un campo neutral». De hecho, en las cinco semanas que llevan entrenando «solo hemos pisado dos días Fadura».

Tampoco pasa por alto que «antes de empezar la temporada, el terreno de juego ya no estaba en perfectas condiciones». Herrero defiende que «los dos equipos salimos perjudicados y desde Getxo Kirolak nos deben dar una solución. Se lo estamos poniendo muy fácil a los rivales». En el caso de los algorteños, la situación se agrava al verse obligados a entrenar durante la semana en medio campo de Bolue, «un espacio demasiado reducido para estar en condiciones más de una veintena de personas y preparar los partidos con garantías», denuncia.

«Mentiras», dice el Ayuntamiento

Desde Getxo Kirolak, el organismo municipal responsable de Fadura, se han mostrado «sorprendidos» por las palabras de ambos técnicos cuando «nadie nos ha trasladado ninguna queja a nosotros». En este punto, aseguran mantener una «buena relación» con ambos clubes.

El portavoz del ente municipal ha calificado todas estas críticas como «mentiras». Respecto a la queja de no poder entrenar entre semana, aseguran que «tenemos una norma en la que pueden entrenar el día antes del encuentro cuando juegan de local». En lo que al estado del terreno de juego se refiere, afirman que «está en condiciones y más teniendo en cuentan los chaparrones y que se han disputado dos partidos el fin de semana». Asimismo, aseguran que «alguien mandó regar el campo antes de cada encuentro saltándose las indicaciones de la empresa encargada del cuidado del césped». En este sentido, desde Getxo Kirolak estudian «colocar un candado para que no vuelta a repetirse» y apuntan que se van a realizar tareas de mantenimiento durante las dos jornadas de parón»..

El Ayuntamiento tiene en mente construir un estadio municipal con capacidad para al menos 6.000 espectadores en los terrenos del actual campo. El proyecto pasa por rehabilitar y ampliar las gradas y tribunas actuales, y sustituir el actual césped de hierba natural por un tapete de hierba sintética, en principio mixta, donde disputarán sus encuentros los dos equipos de fútbol y el Getxo Rugby.