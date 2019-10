Matador: «Anímicamente necesitamos mucho la primera victoria» Nacho Matador. / EC El mediocentro del Arenas no duda en reconocer que está viviendo el momento «más complicado» desde su fichaje hace cuatro temporadas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Miércoles, 16 octubre 2019, 15:44

Nacho Matador está viviendo el momento «más complicado» desde su fichaje hace cuatro temporadas por el Arenas. «Nadie pensaba que la temporada iba a empezar así. Todos sabíamos que el presupuesto económico se ha reducido pero contamos con una gran plantilla», defiende el veterano mediocentro gijonés de 33 años, que tiene clara la fórmula para salir de la situación en la que se encuentra el equipo, colista con solo tres puntos y sin conocer todavía la victoria en las ocho jornadas disputadas: «Debemos remar todos a la vez para conseguir la primera victoria que la necesitamos mucho anímicamente».

En su análisis, el futbolista asturiano considera que una de las causas de los malos resultados está en la pretemporada, en concreto, en las expectativas que se generaron. «Tuvimos un bajón de moral después de realizar una gran pretemporada, cuando solo perdimos con el Athletic, lo que generó muchas expectativas», afirma Matador. Después de esa euforia «nos llegaron los tres primeros palos en forma de dos derrotas y un empate que nos hicieron ver otra realidad mucho más dura», añade. Tampoco olvida los «errores que hemos cometido en muchos encuentros que nos han penalizado con la pérdida de bastantes puntos». En estas circunstancias, no se marca otro objetivo a nivel colectivo que «conseguir la permanencia cuanto antes, pero no me centró más allá del próximo partido, donde debemos ganar para que se vea otro equipo».

El centrocampista se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Javier Olaizola. Ha disputado todos los minutos en los últimos cuatro encuentros tras perderse los tres primeros por una rotura de fibras, un contratiempo después de «una buena temporada que me obligó a volver a empezar para coger la forma física». En esta próxima jornada, contra el Burgos, no podrá ser de la partida por la tarjeta roja que vio ante la Unión Deportiva Logroñés -«Me va a cortar algo la trayectoria en un momento que me encontraba bastante bien», se lamenta-. Desde el plano personal, tiene bien claro que «mi mayor ilusión es conseguir que el Arenas se mantenga otra temporada más en Segunda División B». Para hacerlo posible espera que «las lesiones me respeten para poder ayudar a mis compañeros disputando el mayor número de minutos posibles».