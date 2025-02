Olaizola: «Debemos mejorar; si no, será imposible ganar un partido»

Enfrentamiento de Bordas con un aficionado

El segundo entrenador del Arenas, Endika Bordas, tomó la palabra para reconocer «el error cometido después del partido en forma de enfrentamiento verbal con un aficionado rojinegro. Bordas pidió «perdón» al hincha «porque tiene derecho hablar lo que quiera». Un incidente que achaca a «los nervios, en estos momentos estamos todos mal, me ha superado y he reaccionado de esa manera. Soy humano y oír algunas cosas me duelen especialmente, pero no debía haberme pasado», concluyó.