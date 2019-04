«Todavía no hemos hecho nada, pero hemos dado un paso adelante», reconoce Bordas 03:13 El Correo El técnico del Arenas reconoce el «gran trabajo» realizado por su equipo frente al Gernika IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 17 abril 2019, 23:36

El entrenador del Arenas, Endika Bordas, volvió a dar una muestra de modestia a la hora de valorar su primera victoria al frente del equipo rojinegro. «No me quedo con el hecho que sea mi primera victoria, es más importante que la hayan conseguido mis jugadores, que están sufriendo una temporada super complicada», apuntó.

Pese a los tres puntos que les acercan al objetivo de la salvación, tan alejado de las ilusiones puestas al principio de la temporada, advierte que «todavía no hemos hecho nada, pero estoy contento por haber dado un paso adelante en un partido muy complicado. Se nos ha puesto de cara pronto, algo que debes buscar porque no viene solo», apunta satisfecho del rendimiento de sus pupilos. Ahora el reto pasa por «sumar otros tres puntos en el próximo encuentro para certificar la permanencia».

A su juicio, la clave del triunfo ha pasado por «ponerse por delante con el 2-0, que ha supuesto para ellos un mazazo», si bien es cierto que en el segundo periodo «nuestro rival ha salido de otra manera, tirando líneas hacia delante y , tambien es cierto, que nosotros con el marcador a favor y en la situación que estamos, nos hemos ido un poco para atrás».

Bordas valora del trabajo de sus pupilos: «Defensivamente hemos estado bien y la pareja de centrales han realizado un gran partido frente a un equipo muy potente en el juego aéreo y las jugadas de estrategia». Finalmente, Bordas declinó realizar cualquier valoración de las críticas del entrenador del Gernika sobre la labor del colegiado, sobre todo en el penalti a favor del Arenas. «No lo he visto pero tampoco el que nos han pitado en contra. Está claro que cuando sientes que el arbitraje no ha sido correcto, en ocasiones te calientas y puedes decir cosas que al final no sirven para nada, solo te perjudican porque te cogen la matrícula», concluyó.