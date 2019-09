Olaizola: «Confío en que lo ensayado se ejecute en el terreno de juego» Imagen del pasado encuentro entre Arenas y Barakaldo. / J Echeverria Los rojinegros recuperan a Nacho Matador, una pieza importante dentro del vestuario, una ves superados sus problemas físicos IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Viernes, 20 septiembre 2019, 20:42

El Arenas tendrá otra oportunidad de reencontrarse con la victoria, esquiva en lo que va temporada, en el derbi vizcaíno frente al Amorebieta. El encuentro se jugará el domingo a las 18.30 en las instalaciones municipales de Fadura. El colegiado encargado de dirigir el duelo será Francisco García Riesgo, del Comité Asturiano.

Los rojinegros, necesitados de puntos, con uno solo en su casillero, recibirán a un Amorebieta en buena dinámica. Han sumado cinco puntos fruto de una victoria, dos empates y una derrota. La pasada jornada se impusieron por la mínima a un complicado Osasuna B, todo lo contrario que los locales al perder por 0-3 frente al Valladolid B.

Un rival complicado

El técnico rojinegro, Javier Olaizola, conoce bien a un rival al que se midieron en pretemporada. Según su análisis «apuestan por el fútbol directo y cuentan con un buen sistema defensivo, a buen seguro nos van a poner las cosas muy difíciles». Si bien, sus pupilos «están con muchas ganas de sumar los tres puntos». Confía en que está ocasión «lo ensayado en los entrenamientos donde planteamos un poco lo que queremos hacer teniendo en cuenta el potencial del rival, se ejecute luego sobre el terreno de juego», algo que no ha sucedido hasta el momento. En este punto, destaca que «estamos siendo muy endebles a la hora de defender y con nada nos marcan o nos hacen ocasiones». No en vano, son el equipo más goleado del grupo con once dianas en contra.

También, están obligados a afinar la puntería en el área rival, donde solo han conseguido marcar en tres ocasiones. Para este encuentro, Olaizola no podrá contar con los lesionados de larga duración Aitor Ramos y Gorka Luariz, al que esta semana se ha sumado Aranda. La buena noticia pasa por el regreso al equipo de Nacho Matador, una vez superados sus problemas físicos. Un jugador que «es muy importante para nosotros y ha entrenado toda la semana con absoluta normalidad», se felicita el técnico guipuzcoano.