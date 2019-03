El Arenas respira gracias a los empates de sus rivales 05:05 Izarra, Real Unión y Gernika no fueron capaces de dar un paso al frente en sus respectivos compromisos IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Lunes, 25 marzo 2019, 16:52

La dolorosa derrota del Arenas frente al Tudelano, otro de los equipos inmersos en la lucha por no pasar apuros, no tuvo un efecto tan adverso al ver como otros equipos implicados en el mismo objetivo -Izarra, Real Unión y Gernika- no pudieron pasar del empate. Con estos resultados, los rojinegros cuentan con 35 puntos, los mismos que su último rival, tres de ventaja respecto a los navarros y guipuzcoanos que marcan el 'play-out'. La diferencia se va a cinco respecto a la escuadra foral, en descenso matemático.

Al entrenador del Arenas, Jabi Luaces, no le dolieron prendas a la hora de reconocer que la derrota sufrida frente al Tudelano, «nos complica la situación clasificatoria, pero no hay otra, está siendo un año duro». Lo positivo pasa por la recuperación de jugadores para el próximo encuentro frente a la Gimnástica de Torrelavega «con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos».

Luaces reconoció estar «jodidos como cualquier 'arenero' por esta derrota», pero a renglón seguido aseguró que «de nada vale lamentarse o llorar». Ahora toca «preparar el encuentro frente a la Gimnástica para afrontarlo con las máximas expectativas y buscar los tres puntos en un partido muy importante para el devenir del Arenas, en lo que resta de temporada», arengó el 'míster' rojinegro.

Respecto al desarrollo del encuentro, «la primera media hora nuestra ha sido muy buena. Pero cuando estaba el partido para irnos al vestuario, tras una pérdida nuestra nos han hecho un gol que, con los cuesta a nosotros marcar durante todo el año, sabíamos que nos iba a costar remontar».

Durante la segunda parte, «nos hemos volcado, hemos tenido ocasiones claras pero no hemos atinado. Hemos sido superiores en este periodo». Tampoco pasó por alto que «he visto dos penaltis claros, en toda la Liga solo nos han pitado uno a favor, pero el colegiado no los ha visto y eran una buena oportunidad de hacer gol», lamenta el titular del banquillo de Gobela.

Luaces calificó el trabajo de su equipo como «bueno durante sesenta y cinco minutos, salvo los veinte minutos finales de la primera mitad, donde hemos perdido el control del mediocampo y nos han marcado en una jugada que tampoco entrañaba mucho riesgo». En este sentido, apuntó que «me quedo insatisfecho con el resultado, pero me satisface el derroche y la energía que han desplegado mis chavales».