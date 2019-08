El Arenas estrena su casillero de puntos en Fadura JUAN ECHEVERRIA Los rojinegros levantaron un gol en contra y dispuso de ocasiones para sumar la victoria IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Sábado, 31 agosto 2019, 19:08

El Arenas estrenó su casillero de puntos en su debut en Fadura,donde esta temporada disputará todos sus partidos oficiales, gracias al trabajado empate frente al Tudelano. Ambos equipos depararon un entretenido partido conn fase de buen juego, donde se adelantaron los navarros pero los locales no se hundieron logrando igualar y en el último tramo, dispuso de ocasiones para sumar los tres puntos. El encuentrosupuso el reencuentro de los exareneros Royo, Zabaleta y Azkue, con sus compañeros en la pasada campaña. Los tres salieron en el once inicial diseñado por José Mari Lumbreras.

El encuentro arrancó eléctrico con los dos equipos volcados en ataque provocando que las ocasiones en las áreas no tardaran en llegar. La más clara fue para el conjunto navarro en las botas de Díaz, que en boca de gol remató muy flojo a las manos de Aulestia. La respuesta no tardó en llegar en un saque de esquina de Theo, enviando el balón al corazón del área donde Etxaniz no pudo cabecear en condiciones.

1 Arenas Aulestia,Polanco, Arnáiz, Kaiser, Aranda, Theo, Uranga (Parra, m.64), Zarzo, Marcos (Diego Fernández, m.72), Unai y Etxaniz. 1 Tudelano Pagola, Delgado (Jiménez, m.63), Royo, Meseguer, La Laguna, Díaz, Obieta(Zamorano, m.78) , Soto (Adrián Jesús, m.71), Zabaleta, Azkue y Suárez. Goles: 0-1. M.60. Obieta. 1-1. M.77. Zarzo. Árbitro: Alonso de Ena Wolff del Comité Aragonés. Amonestó por los locales a Arnaiz y Theo. Por los visitantes a Delgado y Azkue Incidencia: Minuto de silencio por el fallecimiento de 'Txabiru', socio y colaborador del Arenas, y por Xena, hija del exseleccionador Luis Enrique. 350 espectadores en Fadura.

A lo largo de la primera media hora, el guion no varió un ápice con algo de más posesión foránea frente a una escuadra rojinegra que le costaba mantener el esférico apostando más por los envíos en largo. Precisamente, en una de estos centros nació la mejor oportunidad local culminada con un disparo de Marcos estrellando la pelota en el poste.

Un par de minutos después, el visitante Obieta, dejó sin aliento a la parroquia local con un disparo lejano que pilló adelantado a Aulestia. Finalmente, el cuero se marchó rozando el travesaño. Sin más sobresaltos acabó un entretenido primer tiempo con ráfagas de buen juego y ocasiones en ambas áreas.

Tras el obligado paso por los vestuarios, el encuentro continuó con la misma intensidad sin un dominador claro, pese a que los tudelanos pudieron inaugurar el marcador en su saque de falta a cargo de Royo, bien respondiendo por el guardameta 'arenero'. El primer tanto del encuentro coincidió con los mejores minutos visitantes y fue fruto de una buena jugada de Zabaleta, culminada con un certero disparo de Obieta.

El Arenas no acusó el golpe y tuvo la igualada en sus manos en un testarazo de Etxaniz que le salió alto. Ambos técnicos comenzaron el carrusel de cambios, en el que Olaizola apostó por dar minutos a una de las promesas de la cantera Diego Fernández, que a punto estuvo de inaugurar su casillero goleador en un remate de cabeza pero envió el esférico a las manos de Pagola.

Quién no falló fue Zarzo, el jugador más destacado en las filas locales, al conectar un 'misil' desde fuera del área haciendo inútil la estirada de Pagola. El tanto erminó por desatar a los getxotarras que se adueñaron del balón siempre con la mira puesta en la portería contraria en busca de una victoria que pudo llegar pero Fernández remató flojo solo frente al cancerbero tudelano.