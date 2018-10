El Arenas se despide de la Copa Federación Los dos equipos saludan desde el centro del campo antes del inicio del encuentro en Gobela. / Club Portugalete Arenas 1-0 Portugalete Tan solo Etxaniz, cuando el partido agonizaba, pudo perforar la portería jarrillera IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Miércoles, 3 octubre 2018, 22:49

No pudo ser. El Arenas no ha conseguido superar el complicado reto de golear al Portugalete en el último encuentro de la primera fase de la Copa, por lo que queda apeado de la competición. Los 'areneros' tan solo lograron perforar en una ocasión, ya en el tramo final, la portería de un rival que se defendió con orden. Incluso, los jarrileros llegaron incluso a desperdiciar una pena máxima en la primera mitad.

Los rojinegros salieron a por todas desde el pitido inicial, conscientes del complicado reto que tenían por delante. En pocos minutos dispusieron de dos saques de esquina sin mayores consecuencias. Los getxotarras encerraron a su rival en su campo con buen juego, de claro corte ofensivo pero sin llegar a inquietar al meta Imanol en el primer cuarto de hora.

1 Arenas Pablo, Celador, Jimmy, Luis, Markel, Julen (Jordan, m.45), Aitor Ramos (Etxaniz, m.45), Uche, Dani López, Urkiza, y Gayoso (Zamorano, m.71). 0 Portugalete Imanol, Méndez, Losada, Cubería (Artabe, m.62), Neira, Mato, Nico, Txopi (Ukerdi, m.45), Calvo, Viky (Axel, m.45), y Ousmane. goles: 1-0. M.89. Etxaniz. árbitro: Zigazagoitia del Comité Vasco. Amonestó por los locales a Celador, y por los visitantes a Calvo. indicencias: Doscientos espectadores en Gobela.

Una de las mejores ocasiones 'areneras' surgió de las botas de Julen Azkue, que conectó un disparo que se marchó fuera por escasos centímetros. Aitor Ramos también probó fortuna con una volea, pero no encontró dirección a portería. Por su parte, al filo de la media hora de juego, llegó la primera oportunidad visitante en un saque de esquina sin inquietar al guardameta local.

Para colmo de males, el colegiado decretó una pena máxima favorable a la escuadra dirigida por Ezequiel Loza, por un derribo dentro del área rojinegra de Ousmane. El ariete Viky asumió la responsabilidad del lanzamiento desde los once metros, pero un atento Pablo Fid adivinó la trayectoria del esférico, evitando el tanto portugalujo. En los instantes finales, la escuadra dirigida por Jabi Luaces redobló su presencia en área visitantes, pero el marcador permaneció inamovible antes del obligado paso por vestuarios.

En el descanso, ambos técnicos realizaron sus primeros cambios. El Arenas renovó su línea ofensiva para buscar una goleada que se antojaba épica, pero su dominio resultó improductivo, sin generar apenas oportunidades para poder soñar con dar la vuelta a la eliminatoria.

El segundo periodo no tuvo mucha historia ante la falta de pegada de la escuadra rojinegra, que tuvo frente a un contrario que no pasó excesivos apuros en un partido de puro trámite. La mejor ocasión local de esta segunda parte fue un pase de la muerte a cargo de Jordan, que un recién entrado Damián Zamorano no llegó a la pelota.

El Portugalete pudo decantar el marcador a su favor, pero un acertado Pablo Fid solventó con oficio el peligro jarrillero. Al filo de la conclusión del encuentro, Etxaniz acertó a rematar un buen centro de Zamorano, logrando así el Arenas un simbólico triunfo que confirma la trayectoria ascendiente de los de Luaces.