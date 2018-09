Arenas y Cultural buscan su primera victoria en el derbi Ekaitz Molina y Luis Martínez analizan el derbi de esta jornada en Gobela / Iñigo Sánchez de Luna Ambos equipos, en puestos de descenso, suman solo un punto tras tres jornadas de competición. IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Miércoles, 12 septiembre 2018, 19:01

Arenas y Cultural de Durango afrontarán a las 19.00 horas del sábado en Gobela, el primero de los varios derbis vizcaínos que tendrán que afrontar a lo largo de la temporada. Para la 'Cultu' será en realidad el segundo, si se tiene en cuenta la eliminatoria de Copa de la pasada semana ante el Gernika. Rojinegros y blanquiazules llegan a este encuentro en una situación muy similar: en puestos de descenso y con solo un punto en su casillero después de tres jornadas.

Esta mala situación clasificatoria supone un aliciente añadido ante la necesidad de lograr la primera victoria, para cargarse de moral y dejar atrás cualquier tipo de fantasma. Además, se medirán el equipo menos goleador, el Arenas, que no ha visto puerta todavía, con el segundo más goleado, la Cultural, con siete tantos en contra. EL CORREO ha reunido al jugador 'arenero' Luis Martínez y al capitán de la 'Cultu', Ekaitz Molina, para conocer su visión sobre este duelo de máxima rivalidad y el arranque de temporada de sus respectivos equipos.

El central riojano Luis Martínez vivirá su primer derbi tras llegar este verano al Arenas. El jugador de 24 años apostó por abandonar el Ecija para enrolarse en su primera aventura en el fútbol vizcaíno, por el «interés del cuerpo técnico y del director deportivo. Además estoy más cerca de casa».

Su máxima ilusión pasa por debutar con la camiseta rojinegra: «Aún no he podido jugar. La verdad, no me lo esperaba pero solo me queda trabajar y asimilar los conceptos para revertir esta situación». Martínez no esconde su deseo de «poder jugar cuanto antes y, si es un derbi, mejor que mejor. Ante todo, «respeto la decisión del 'míster' y a mis compañeros».

De la Cultural de Durango, destaca su apuesta «atractiva de juego, intentando todo momento jugar con el balón», mientras que de su equipo pone en valor «nuestro potencial físico, pero también con el esférico aportamos cosas». Todo ello propiciará un duelo «muy exigente donde intentaremos mantener la portería a cero y sacar los tres puntos». Sobre la falta de gol del 'Histórico', no se muestra «preocupado». «Peor sería no generar ocasiones, y las estamos haciendo. Todo es cuestión de tiempo», indica el defensor del Arenas.

Por su parte, Ekaitz Molina volverá a visitar un escenario donde jugó como local hace años, cuando el Arenas se encontraba en Tercera. El capitán de los durangarras apunta que «llegamos necesitados» a este partido puesto que «solo tenemos un punto y queremos seguir sumando más». En su opinión, les espera un «encuentro muy igualado, como son todos los derbis. El que esté más acertado se llevará los tres puntos».

Sobre la facilidad con la que han visto perforada su portería destaca que «no es algo que nos preocupe en exceso. Han sido dos derrotas puntuales y no creo se vuelvan a repetir». El capitán de la 'Cultu' se muestra más contrariado por el «déficit en la parte de arriba, donde tenemos muchos jugadores lesionados. Eso nos está penalizando».

El veterano jugador, que lleva seis campañas defendiendo la camiseta blanquiazul, pone como ejemplo a seguir de cara a lograr un resultado positivo en Gobela, el encuentro de la primera jornada frente a la Unión Deportiva Logroñés, saldado con un empate sin goles. «Estuvimos muy serios y concentrados en toda las facetas del juego», apunta.

Respecto a su próximo riva,l resalta su «fortaleza física, con jugadores experimentados en la categoría, lo que es un punto a favor de ellos». Cuestionado sobre la falta de acierto de los rojinegros de cara a la meta rival, lo califica de «anecdótico, cuenta con gente muy cualificada y será cuestión de tiempo que empiecen a marcar».