El Arenas hace agua en defensa Pese al esfuerzo, el Arenas no pudo en ningún momento con el equipo pucelano. / Juan Echeverria Los rojinegros han encajado once tantos en cuatro jornadas y son los más goleados del grupo IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Getxo Lunes, 16 septiembre 2019, 15:20

El Arenas volvió a dar muestra de su endeblez defensiva frente al Valladolid Promesas, que le endosó un 0 a 3 en Fadura. Los rojinegros son el equipo más goleado de todo su grupo en Segunda B, con once tantos en contra en solo cuatro encuentros, mientras que solo han perforado en tres ocasiones la portería rival. Una situación que les ha llevado a la penúltima posición con un punto fruto del empate obtenido frente al Tudelano.

El técnico rojinegro, Javier Olaizola, se muestra especialmente enfadado por una situación que se repite partido a partido y «empatados con el Tudelano gracias a que no aprovechó sus ocasiones para adelantarse primero en el marcador». En este sentido, no le duelen prendas a la hora de reconocer que «debemos corregir y mejorar. Si no, es imposible ganar un partido».

Olaizaola destaca que los tantos en contra llegan «en situaciones que se trabajan durante la semana y las debemos ejecutar igual en los partidos. Si no, vamos a estar siempre muy cerca de la derrota». En este punto, puso como ejemplo las dos primeras ocasiones del Valladolid Promesas «han sido nuestra responsabilidad».

Tampoco oculta que el hecho de haber encajado tantos goles pesa en el equipo. «En el momento que nos hacen una situación de gol damos tres paso para atrás», confiesa. La fórmula para corregir el rumbo pasa por «intentar que el rival tenga las mínimas ocasiones posibles, que es en lo que consiste el fútbol». Para ello, «debemos mostrarnos como un equipo serio y ordenado defensivamente para a partir de ahí construir el plano ofensivo y ganar los partidos. Si en esa faceta somos débiles, cualquier rival, con poco, nos hace daño».

Pese al mal arranque liguero, Olaizola se muestra convencido que «la dinámica va a cambiar. Desde su propia experiencia como jugador y entrenador «he vivido temporadas que no empezaron bien y acabaron de forma sobresaliente». Si bien, en el caso de su actual equipo, «para que eso ocurra, debemos mejorar muchas cosas», advierte.