El Arenas afronta una complicada salida a Las Gaunas

El Arenas pisará a las 19.00 horas de este sábado uno de sus terrenos fetiche. Fue en Las Gaunas donde consiguieron el ascenso a Segunda B. Una plaza histórica y complicada especialmente si se tiene en cuenta la situación clasificatoria de los vizcaínos, colistas y sin conocer la victoria tras siete encuentros disputados y la trayectoria de la Unión Deportiva Logroñés, que viene de sumar cuatro victorias consecutivas.

El técnico de los gualdinegros, Javier Olaizola, no duda en reconocer que «en la situación que nos encontramos todos los partidos son complicados para nosotros». Y más si enfrente «tenemos a un rival potentísimo que ya la temporada pasada estuvo promocionando y este año se esta metiendo poco a poco arriba», resalta. El titular del banquillo de Fadura, considera que este duelo no «va a diferir nada a lo que nos hemos encontrado frente a Real Unión y Bilbao Athletic, también equipos potentes». Centrado en su equipo destaca que «ahora, si no nos empleamos al trescientos por cien, cualquier contrario nos crea problemas».

Las dos últimas jornadas, más en concreto, el segundo tiempo en Irún y en el último partido ante el Bilbao Athletic en Fadura, alimentan cierto optimismo en los getxotarras. El equipo experimentó una ligera mejoría y dio una sensación de bloque serio y compacto y de seriedad, aunque le siguen penalizando mucho los errores atrás y la falta de acierto en los últimos metros.

Por su parte, lo locales vienen enrachados con cuatro victorias seguidas (3-2 a la Cultural Leonesa , 0-2 al Salamanca, 4-0 al Tudelano y 0-1 a Osasuna B). Los riojanos ocupan la quinta plaza en la clasificación con catorce puntos, los mismos que la Real Sociedad B, cuarta, y que la Cultural Leonesa, tercera. Han marcado la nada desdeñable cifra de doce tantos, mientras que su guardameta ha tenido que recoger el esférico dentro de su portería en solo cinco ocasiones. El colegiado designado para dirigir el encuentro es Daniel Sánchez Meneses del Comité Madrileño.