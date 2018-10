Arenas Club «El antiguo San Mamés retumbaba de manera increíble», recuerda Aitor Ramos Aitor Ramos posa en Gobela. / Pedro Urresti El delantero bermeano, que a sus treinta y tres años reconoce «sentirme como un chaval de veintitrés», repasa su dilatada trayectoria y su debut con el Athletic IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Getxo Martes, 23 octubre 2018, 19:34

El segundo capitán y delantero del Arenas, Aitor Ramos, puede presumir de haber jugado con el Athletic, un privilegio reservado a muy pocos elegidos entre todos los futbolistas que, cada fin de semana, pueblan los terrenos de juego vizcaínos. Su debut llegó de la mano del entrenador sevillano Joaquín Caparrós, en su primera temporada en el banquillo de San Mamés, que le dio la oportunidad de disputar cinco partidos de Liga y dos de Copa del Rey.

Ramos reconoce que esta oportunidad «no me la esperaba para nada, dos años antes estaba jugando en el Santutxu de División de Honor». Del equipo bilbaíno pasó al Lemona en Segunda B y «de repente me vi jugando en el Bilbao Athletic y de ahí en San Mamés, lo más grande». Una meteórica carrera para un chaval que «jugaba al fútbol porque me gustaba, sin ningún objetivo más».

Su estreno llegó después de Navidades. «Luego se recuperaron varios lesionados y regresé al segundo equipo, donde lo pasamos mal para salvar la categoría», rememora. Su primer encuentro con la camiseta rojiblanca fue en Copa del Rey frente al Espanyol, en el antiguo estadio olímpico de Montjuic. Si bien, tiene grabado a fuego en su memoria el debut en Liga frente al Barcelona en San Mamés.

El delantero bermeano recuerda aquel encuentro como «algo espectacular. El antiguo San Mamés retumbaba de manera increíble, no podías escuchar a los compañeros, parecía que estabas al lado de un bafle en un concierto», recuerda con cariño. «Además, empatamos, e incluso tuvimos la oportunidad de ganar en los últimos minutos».

Al año siguiente, realizó toda la pretemporada con el primer equipo y «a última hora, Julen Masach me comentó que iban a buscarme una cesión a Segunda División y no salió nada». Pese a tener un año más de contrato «hablando con mi representante de aquella época, decidimos salir fuera a la aventura, a un Segunda B puntero», resalta.

La decisión final fue fichar por el Ecija, que «no fue la mejor de las decisiones», reconoce sin ambages, «no salió buen año y casi descendimos, cuatro meses sin cobrar y solo a mil kilómetros de casa». Ramos prefiere quedarse con los aspectos positivos de esta experiencia, ya que «como persona me vino bien para crecer y madurar, pero futbolísticamente supuso un paso atrás».

De regreso a tierras vizcaínas, se enroló en el Barakaldo, «donde estuve muy a gusto en un club muy importante del fútbol vizcaíno». Posteriormente, defendió la zamarra del Laudio en Tercera División, «un pasito más abajo», recompensado con su fichaje por el Arenas «donde en estas siete temporadas me he vuelto a sentir futbolista», apunta agradecido.

«Me siento como un chaval»

De su estancia en Gobela resalta «sentirse muy querido y respetado por la directiva, aficionados y plantilla». A sus treinta y tres años se siente «como un chaval de veintitrés». También lleva con orgullo ser el segundo capitán. «Por veteranía, el primero es Txemi Talledo, todo un orgullo tenerle como compañero y capitán, es un ejemplo en todos los aspectos», afirma. Del guardameta resalta su «pasión por el fútbol». «Va a trabajar, viene a entrenar y luego por las tardes se dedica a sus hijos junto a su mujer».

De todas estas temporadas en Gobela, guarda un recuerdo especial de la temporada donde lograron el ansiado ascenso a Segunda B. «Fue muy deseado por todos al ser el tercer año consecutivo que llegábamos a la última ronda, y los dos anteriores nos quedamos a las puertas». Tampoco olvida el primer año en la categoría de bronce: «Fue muy bonito porque catorce jugadores ascendimos de Tercera e hicimos un año increíble en el que nos llegamos a clasificar para la Copa del Rey, el broche de oro a la continuidad de las anteriores campañas».

El ariete rojinegro, centrado en el presente más inmediato, lleva un magnífico arranque de campeonato como máximo realizador del equipo con cuatro dianas. «Ahora mismo, eso es anecdótico, lo que me gusta es jugar al fútbol, y si encima puedes meter goles para ayudar al equipo, pues mucho mejor». «Me gusta el entrenar día a día, estar con mis compañeros y disfrutar del buen ambiente en el vestuario. Luego llega el fin de semana y poder competir», resume.

Respecto a la situación del equipo, reconoce que «nos costó un poco entender lo que quería el 'míster' y cómo lo quería». Solventados esos ajustes tácticos, «tenemos mucho margen de mejora. Ahora estamos en una buena racha pero seguro llegarán épocas peores para las que deberemos estar preparados», concluye.